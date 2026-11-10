Mit «Die Maske» wurde Cameron Diaz über Nacht zum Hollywoodstar. Es folgten zahlreiche Kinohits. Doch ihr persönlicher Favorit ist ein ganz anderer Film – einer, in dem die Schauspielerin kaum wiederzuerkennen ist.

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Blonde Haare, ein Lächeln, bei dem die Sonne aufgeht, und jede Menge Humor: Cameron Diaz (54) wurde mit Filmen wie «Die Maske», «Verrückt nach Mary» und «Liebe braucht keine Ferien» weltberühm und hat uns mit ihren humorvollen Rollen wohl alle schon herzhaft zum Lachen gbracht.

Doch welcher ihrer zahlreichen Filme gefällt ihr selbst am besten?

Wer jetzt auf eine ihrer erfolgreichen Liebeskomödien tippt, liegt daneben. In einem früheren Interview mit dem Filmmagazin «Total Film» schwärmte Diaz von einem Film, den viele gar nicht auf dem Radar haben dürften: «Being John Malkovich» aus dem Jahr 1999, eine schräge, düstere Komödie, in der sie ihr gewohntes Hollywood-Image komplett ablegt.

«Die Maske» machte sie über Nacht berühmt

Dabei begann ihre Filmkarriere mit einer Rolle, die kaum glamouröser hätte sein können. 1994 stand die damals 21-jährige Diaz erstmals vor einer Filmkamera – an der Seite von Jim Carrey (64) in «Die Maske». Zuvor hatte sie als Model gearbeitet und keine nennenswerte Schauspielerfahrung gesammelt. Trotzdem überzeugte sie in der Rolle der verführerischen Nachtclubsängerin Tina Carlyle.

Der Film wurde zum Kinohit und machte sie praktisch über Nacht zum Star. Es folgten erfolgreiche Komödien wie «Die Hochzeit meines besten Freundes» (1997) und «Verrückt nach Mary» (1998). Besonders mit Letzterem wurde Diaz zu einem der bekanntesten Gesichter der romantischen Komödie.

Doch die Schauspielerin wollte sich offenbar nicht auf diesen Erfolgstyp festlegen lassen.

«Ich will einfach glücklich sein»

Der schnelle Aufstieg brachte auch viele Fragen nach ihrer Zukunft mit sich. Schon früh wollten Journalisten wissen, wo Diaz sich in zehn Jahren sehe und welche Filme sie noch drehen wolle.

Ihre Antwort fiel erstaunlich bescheiden aus: «Ich erinnere mich, dass mich nach ‹Die Maske› alle fragten, wo ich mich in zehn Jahren sehe und welche Filme ich machen möchte», erzählte Diaz im Interview. «Meine Antwort ist heute noch dieselbe wie damals: Ich möchte einfach glücklich sein. Und ich möchte auch in zehn Jahren glücklich sein.»

Dass sie nicht nur auf grosse Kinoerfolge setzte, bewies sie wenige Jahre später mit einer Rolle, die so gar nicht zu ihrem bisherigen Image passte.

In «Being John Malkovich» ist Cameron Diaz kaum wiederzuerkennen

1999 spielte Diaz die exzentrische Lotte Schwartz, Ehefrau eines erfolglosen Puppenspielers, dargestellt von John Cusack (60). Von der glamourösen Hollywood-Schönheit war plötzlich wenig zu sehen. Statt perfekt gestylter Haare und aufwendigem Make-up trug sie eine wilde Lockenmähne, eine grosse Brille und unscheinbare Kleidung.

Diaz war kaum wiederzuerkennen. Gerade dieser ungewöhnliche Film gehört für sie zu den schönsten Erfahrungen ihrer Karriere.

«Ich liebe ‹Being John Malkovich›», sagte sie gegenüber «Total Film». «Von allem, was ich gedreht habe, sticht dieser Film für mich heraus. Er lässt sich keinem Genre zuordnen. Es war eine grossartige und unterhaltsame Erfahrung.»

Ein geheimer Zugang in den Kopf eines Schauspielers

Die Handlung des Films ist mindestens so ungewöhnlich wie Diaz' Verwandlung: Ein erfolgloser Puppenspieler entdeckt in einem Bürogebäude einen geheimen Durchgang, der direkt in den Kopf des Schauspielers John Malkovich führt. Wer durch diesen Tunnel kriecht, kann für kurze Zeit die Welt durch dessen Augen erleben.

Was absurd klingt, ist eine Mischung aus schwarzem Humor, Fantasie und psychologischem Verwirrspiel. Der Film beschäftigt sich mit Identität, Beziehungen und der Frage, wie es wäre, für einen Moment jemand anderes zu sein. Diaz erhielt zwar keine Oscar-Nominierung, bewies mit ihrer Rolle aber, dass sie weit mehr konnte, als in romantischen Komödien die schöne Hauptdarstellerin zu spielen.

Nicht immer ist der grösste Erfolg der liebste Film

In ihrer Karriere stand Cameron Diaz für zahlreiche Kassenschlager vor der Kamera. Sie spielte in Actionfilmen, Komödien und Liebesgeschichten, lieh Prinzessin Fiona in der «Shrek»-Reihe ihre Stimme und wurde zu einer der bekanntesten Schauspielerinnen Hollywoods.

Trotzdem hat ausgerechnet ein ungewöhnlicher Film aus den Anfängen ihrer Karriere einen besonderen Platz in ihrem Herzen. Wer den Filmalso bisher nicht kennt, dürfte nach dieser Liebeserklärung von Cameron Diaz durchaus neugierig geworden sein.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.