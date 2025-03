1/6 Die Stewart-Familie ist um ein weiteres Mitglied gewachsen. Foto: ddp

Auf einen Blick Rod Stewarts Sohn Liam wurde erneut Vater, diesmal bekamen er und Ehefrau Nicole eine Tochter

Familie Stewart gratuliert herzlich zur Geburt des Neugeborenen

Rod Stewarts (80) Sohn Liam (30) ist erneut Papa geworden. Die Geburt ihres zweiten gemeinsamen Kindes habender Eishockeyspieler und dessen Ehefrau Nicole Stewart auf Instagram verkündet. «Unsere süsse kleine Erbse, geboren am 02. März 2025», heisst es zu zwei Bildern, die die beiden mit ihrem Neugeborenen und ihrem Sohn Louie (1) zeigen. Zudem verrät das Ehepaar den Namen seines Nachwuchses: Seine Tochter hört auf den Namen Elsie Skylar Stewart.

Familie Stewart gratuliert

In den Kommentaren tummeln sich zahlreiche Glückwünsche seitens der Fans. Aber auch liebevolle Worte der Familie Stewart finden sich wieder: Mit «Herzlichen Glückwunsch» und «Sie ist so wunderschön» gratuliert Rod Stewarts Ex-Frau Alana Stewart (79). Penny Lancaster (53), mit der der 80-Jährige seit 2007 verheiratet ist, kommentiert ebenfalls: «So bezaubernd! Ich kann es kaum erwarten, Louies kleine Schwester Elsie kennenzulernen!» Liams Stewart Halbschwester Ruby Stewart (37) schreibt: «Willkommen in der Stewart-Familie, kleine Elsie!»

Rod Stewart: Die Familie hinter dem Musiker

Der Musiker hat insgesamt acht Kinder von fünf verschiedenen Frauen. Sein erstes Kind, Sarah Streeter (61), bekam er mit seiner damaligen Partnerin Susannah Boffey. Von 1979 bis 1984 war er mit Alana Stewart verheiratet, mit der er drei Kinder hat: Kimberly (45), Sean (44) und Ruby. Sechs Jahre nach der Scheidung heiratete Stewart Rachel Hunter (55), mit der er zwei Kinder, Renee und Liam, bekam. Die Ehe hielt 16 Jahre. Seit 2007 ist er mit Penny Lancaster verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Söhne, Alastair (19) und Aiden (14).