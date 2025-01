1/5 Rod Stewart kommt 2025 wieder in die Schweiz. Foto: WireImage

Der britische Superstar verspricht seine grössten Hits und Überraschungen

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Mit 80 Jahren will er es noch einmal wissen: Rod Stewart geht «One More Time» auf Tour und macht dabei Halt in der Schweiz. Der britische Superstar wird am 5. Dezember 2025 im Hallenstadion Zürich auftreten und verspricht: «Ich werde meine grössten Hits performen – und natürlich wird es wieder viele Überraschungen geben», wird Stewart in der Pressemitteilung zitiert. So dürfen sich seine Fans auf Klassiker wie «Da Ya Think I'm Sexy?», «Maggie May» und «Baby Jane» freuen.

Seine unverwechselbare Stimme, sein Stil und sein Charisma haben Rod Stewart zu einem der erfolgreichsten Sänger und Entertainer aller Zeiten gemacht. Von Pop bis Rock kann er über alle Genres hinweg Erfolge verbuchen.

Rod Stewart und die Schweiz

Sein Legenden-Status kommt nicht von ungefähr: Rod Stewart wurden die höchsten Auszeichnungen der Musikbranche und darüber hinaus zuteil, darunter der Grammy als «Living Legend» und ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. 2016 erhielt er seinen offiziellen Ritterschlag als «Sir Rod Stewart» von Prinz William (42) im Buckingham-Palast. Am stolzesten ist er jedoch darauf, Ehemann und Vater von acht Kindern zu sein.

Zuletzt brachte Rod Stewart im Juni 2024 das Hallenstadion Zürich zum Beben, wo er seinen Fans einen unvergesslichen Abend voller Highlights bescherte. Wer das Spektakel im letzten Jahr verpasst hat, soll sich für die kommende Show früh Tickets sichern.

