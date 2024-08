Zu viel Regen beim ersten Konzert Background-Sängerinnen müssen Adele aus ihrem Kleid befreien

Am Freitag eröffnete die britische Sängerin Adele ihr erstes Konzert in München. Seit acht Jahren trat sie nicht mehr in Europa auf. Nun ist sie wieder zurück. Dennoch musste der Superstar die Show unterbrechen.