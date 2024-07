Als Brenda Walsh und Prue Halliwell Dank dieser beiden Serien wurde Shannen Doherty berühmt

In den 90er-Jahren wurde Shannen Doherty in der Rolle als Brenda Walsh in «Beverly Hills, 90210» weltweit berühmt. In der Hit-Serie «Charmed» doppelte sie danach nach – ihr Durchbruch als Schauspielerin war geschafft.