Riesenschock für K-Pop-Star Nana: Die südkoreanische Sängerin und Netflix-Schauspielerin wurde in der Nacht von einem Einbrecher überfallen. Zusammen mit ihrer Mutter konnte sie den Eindringling in einem brutalen Kampf überwältigen.

1/5 In der Nacht auf Samstag wurde K-Pop-Star Nana Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Foto: IMAGO/Penta Press

Darum gehts K-Pop-Sängerin Nana und ihre Mutter überwältigen bewaffneten Einbrecher in Seoul

Mutige Konfrontation führte zu Verletzungen, beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert

Nana, bürgerlich Im Jin-ah, veröffentlichte im September ihr erstes Solo-Album

Sophie Ofer Redaktorin People

In der Nacht auf Samstag wurde Netflix-Star und K-Pop-Sängerin Nana (34) Opfer eines gefährlichen Überfalls. Ein Einbrecher verschaffte sich Zutritt zu ihrem Haus; die junge Frau war im Beisein ihrer Mutter. Mutig stellten sich die beiden dem bewaffneten Eindringling und kämpften gegen ihn. Am Ende konnten die beiden den Einbrecher überwältigen und festhalten, bis die Polizei eintraf.

Wie die Polizei berichtet, handelte es sich bei dem Einbrecher um einen Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Er brach in Nanas Haus in einem Vorort von Seoul (Südkorea) ein, mit dem Ziel, Wertsachen aus dem Haus der jungen Frau zu stehlen. Berichten zufolge hatte der Einbrecher Nana und ihre Mutter wiederholt mit einer Waffe bedroht und Geld gefordert.

Mutiger Kampf gegen den Einbrecher

Doch anstatt sich einschüchtern zu lassen, stellten sich ihm die beiden mutig entgegen. «[Nana] und ihre Mutter haben den Einbrecher, einen Mann in seinen Dreissigern, in einem körperlichen Kampf überwältigt», heisst es von der Polizei. Der Mann konnte daraufhin festgenommen werden, wie ein Polizeivertreter gegenüber der Presse bestätigte, und sei wegen schweren Raubes inhaftiert worden.

Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur «Yonhap» berichtet, trugen Nana und ihre Mutter Verletzungen davon, die nicht zu unterschätzen waren. Nach dem Kampf mit dem Einbrecher mussten sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden und wurden dort behandelt. Vor allem Nanas Mutter sei schwer verletzt worden und habe vorübergehend das Bewusstsein verloren.

Nana, die mit bürgerlichem Namen Im Jin-ah heisst, trat erstmal 2009 als Mitglied der K-Pop-Girlband «After School» auf die Bildfläche. Richtig bekannt wurde sie als Teil des Trios «Orange Caramel», das sich von der früheren Band abspaltete. Mit ihren Musikvideos erreichten sie im Netz ein Millionenpublikum. Über die letzten zehn Jahre machte sich Nana als Schauspielerin einen Namen. Sie spielte in mehreren erfolgreichen koeanischen TV-Serien mit, unter anderem in den Netflix-Produktionen «Glitch» und «Mask Girl». Im September veröffentlichte Nana ihr erstes Solo-Album «Seventh Heaven 16».