Kaya Yanar kritisiert die TV-Branche: Der Comedian beklagt knappe Budgets für Comedy und schiesst gegen Formate wie «Tatort» und «Traumschiff». Ein Comeback seiner Show scheiterte an fehlenden finanziellen Mitteln.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kaya Yanar kritisiert deutsche TV-Sender für drastische Sparmassnahmen bei Comedy

Sein Comeback scheiterte an fehlendem Budget für 30-Minuten-Comedy-Formate

Yanars Tour endet 2026, danach plant er neue Projekte ohne Karriereende War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Einst prägte Kaya Yanar (52) mit seiner Sendung «Was guckst du?!» die deutsche TV-Landschaft. Mittlerweile hat sich der Komiker aus dem Fernsehen zurückgezogen – und teilt jetzt scharf gegen die Branche aus. Yanar beklagt drastische Sparkurse bei deutschen Sendern, die besonders die Comedy-Szene hart treffen. «Jeder Sender will eine Stunde haben, aber mit der Hälfte des Budgets, wenn du Glück hast», so Yanar im Gespräch mit mit dem Youtuber Aaron Troschke (36).

Die Comedy-Show, die Yanar in den frühen 2000er-Jahren auf Sat.1 populär machte, hätte laut ihm beinahe ein Comeback erlebt. Doch die Pläne scheiterten an fehlenden finanziellen Mitteln. «Wir hatten damals eine Woche für 30 Minuten. Heute gibt es keine 30-Minuten-Comedy-Slots mehr», sagt er.

«Traumschiff» muss einstecken

Stattdessen würden Formate wie «Tatort», «Rosamunde Pilcher» oder das «Traumschiff» weiterhin grosszügig finanziert. «Dafür gibts Geld», fügt er mit einem Seitenhieb hinzu. Yanar betont, dass die Sparmassnahmen unweigerlich die Qualität beeinträchtigen. «Wenn du die Kohle nicht hast, kannst du nur das machen, was dir zur Verfügung steht», erklärt er.

Das führe letztlich zu Vorurteilen gegenüber dem Genre: «Dann heisst es am Ende: Deutsche Comedy ist so schlecht.» Trotz seiner Kritik an der Branche betont der Comedian, dass er nicht völlig von der Bildfläche verschwinden wird. Bis Ende 2026 stehen noch letzte Termine seiner Tour an. Danach wolle er sich neuen Projekten widmen, doch von einem endgültigen Karriereende sei nicht die Rede: «Das ist kein Karriereende, zumindest meinerseits.»

Zuletzt berichteten wir darüber, dass Kaya Yanar Deutschland den Rücken zukehrt und sich auf sein Leben in der Schweiz fokussieren möchte.