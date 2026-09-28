Im Rahmen des ZFF kam es spontan zu einer Anpassung der Gästeliste. Umwelt-Aktivistin Greta Thunberg wird mit Najla Mohamed Lamin, der Protagonistin des Films «My Home of Wind and Sand» bei einer Podiumsdiskussion über das Thema Menschenrechte sprechen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Greta Thunberg erscheint am Zurich Film Festival am 29. September

Sie diskutiert über Aktivismus zur Westsahara nach Filmvorführung «My Home of Wind and Sand»

Film begleitet Najla Mohamed Lamin über 10 Jahre in Sahrawi-Lager

Silja Anders Redaktorin People

Das Zurich Film Festival hat spontan sein Programm angepasst, wie es auf dem Instagram-Kanal des ZFF am Montagnachmittag heisst. Anlässlich der Weltpremiere des Films «My Home of Wind and Sand» wird bei der Podiumsdiskussion zum Thema «Widerstand und Aktivismus für die Westsahara» neben Sahrawi-Aktivistin und Film-Protagonistin Najla Mohamed Lamin (37) auch Umweltaktivistin Greta Thunberg (23) zugegen sein.

«Der Dokumentarfilm unter der Regie von Patrick Wally begleitet Najla Mohamed Lamin – geboren in einem Sahrawi-Flüchtlingslager – über einen Zeitraum von zehn Jahren, während sie sich friedlich in der Westsahara engagiert, Mutter von zwei Kindern wird und angesichts erneut aufkommender Spannungen über ihre Überzeugungen nachdenkt», heisst es von Seiten des ZFF auf Instagram.

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Globales Klima und Gerechtigkeit

Greta Thunberg besuchte 2025 ein Sahraui-Flüchtlingslager und habe seitdem die Zusammenhänge «zwischen diesem Kampf und dem globalen Klima sowie der sozialen Gerechtigkeit hervorgehoben». Am Dienstag, 29. September wird der Film «My Home of Wind and Sand» im Kinokoni im Beisein von Najla Mohamed Lamin, Regisseur Patrick Wally und Greta Thunberg gezeigt. Anschliessend wird eine Fragerunde von Sylvia Valentin geführt, bei der auch Thunberg sich den Fragen des Publikums stellen wird.