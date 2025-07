1/6 Peter Maffays Sohn Yaris ist frisch verliebt. Foto: DUKAS

Sophie Ofer

Erst im Februar dieses Jahres wurde das Liebes-Aus zwischen Yaris Makkay (21), dem Sohn des deutschen Rockstars Peter Maffay (75), und Ex-Freundin Tamara bekannt. Nach eineinhalb Jahren Beziehung mit der Münchnerin trennten sich die Wege. Wenig später im April funkt es dann zwischen Makkay und der Musikerin Luca Grace Kampmann (27) bei einer Jam-Session in München. Die beiden waren so angetan voneinander, dass sie sich nur einen Tag später zum romantischen Rendezvous beim koreanischen Barbecue verabredeten, wie die «Bild»-Zeitung berichtet.

Bei den beiden scheint es schnell gegangen zu sein. Nur drei Wochen später lud Makkay seine neue Freundin ein, ihn auf die «Rock’n’ Sail»-Kreuzfahrt auf „von Kiel nach Oslo zu begleiten. Genau dort erfuhr auch Peter Maffay von seiner Schwiegertochter in spe: An Bord spielte der 79-Jährige nämlich mit seiner Band und seinem Sohn als Background-Sänger.

«Die singt mich in Grund und Boden»

Auch Luca Grace Kampmann ist keine Unbekannte: 2023 macht die Sängerin bei der 13. Staffel von «The Voice» mit und bekommt mit ihrer Version von Amy Winehouse' «Valerie» sogar einen Vierer-Buzzer von den Coaches. Kampmann, die ausgebildete Musical-Sängerin ist, ging zwar nicht als Gewinnerin aus der Staffel hervor, doch ihrer Liebe zur Musik ist sie treu geblieben – und scheint sich damit direkt in Yaris' Herz gesungen zu haben: «Die singt mich in Grund und Boden», schwärmt er bei der «Bild».

Musikersohn Yaris Makkay ist seinerseits dabei, als Solo-Künstler in die Fussstapfen seines Vaters zu treten. Als Sprössling von Peter Maffay (der mit bürgerlichem Namen ebenfalls „Makkay“ heisst) haben sich ihm gewisse Türen geöffnet. Unter dem Künstlernamen «Siray», also «Yaris» rückwärts ausgesprochen, will er sich als Musiker in Deutschland einen Namen machen. Eine erste eigene Tour hat er auch schon in der Tasche. 2026 soll dann sein erstes Solo-Album erscheinen, an dem er aktuell im Studio seines Vaters in Tutzing (D) arbeitet.