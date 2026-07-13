Frauke Ludowigs Ibiza-Ferien nahmen eine stürmische Wendung. Auf einem Bootsausflug wurde die Moderatorin seekrank – ihr Humor blieb dennoch intakt, wie ein Video auf Instagram zeigt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Moderatorin Frauke Ludowig wird auf Ibiza-Bootsausflug seekrank

Turbulente Wellen verursachen Übelkeit, Instagram-Video zeigt die Situation

Familie sicher zurück: Ludowig kommentiert mit Humor auf Social Media

Saskia Schär Redaktorin People

Frauke Ludowig (62) verbringt derzeit einige Tage mit ihren beiden Töchtern Nika (21) und Nele (22) sowie Ehemann Kai Röffen (65) auf Ibiza. Da Gatte Röffen einen Bootsführerschein besitzt, hat sich die Familie für einen Bootsausflug entschieden – was Frauke Ludowig noch bereuen wird.

Das kleine Bötchen wurde in den Wellen regelrecht durchgeschüttelt, wie die Moderatorin gegenüber RTL erklärt: «Es schaukelte die ganze Zeit von links nach rechts». Normalerweise bereite ihr dies keine Probleme. «Ich bin eigentlich total seefest, aber gestern war es irgendwie ein Albtraum, weil es total windig war.»

Wie schlecht es der Moderatorin auf hoher See wirklich erging, das lässt sich sowohl an der Aussage «Es war wirklich einer der härtesten Tage meines Lebens» als auch in einem auf Instagram hochgeladenen Video erahnen. Darauf ist eine zusammengesunkene Ludowig zu sehen, die sich links und rechts am Sitz festklammert, während ihr Kopf im Takt der Wellen mitwippt.

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«Heute lieber keine Bootstour»

Trotz der für sie sehr miesen Situation hat sie den Humor nicht verloren. So schreibt sie zu dem von Nika aufgenommenen Video – in dem auch Tochter Nele zu sehen ist – folgende Worte: «Einer von uns ist seekrank ... ratet mal, wer?». Kollegin Marlene Lufen (55) nimmt die Frage in den Kommentaren auf und meint nur: «Also du siehst topfit aus. Muss Nele sein». Auch Motsi Mabuse (45) meldet sich unter Gelächter in den Kommentaren und erklärt, sie werde für die Moderatorin beten.

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Schlussendlich hat es die vierköpfige Familie dann wieder halbwegs unbeschadet an Land geschafft. Auf einen weiteren Bootsausflug wird sich die «Exclusiv»-Moderatorin während ihrer kurzen Ibiza-Auszeit aber kaum wieder einlassen. So meldet sie sich einen Tag nach der turbulenten Fahrt mit einem Selfie aus dem Bett: «Heute lieber keine Bootstour ... die wirkt in der Magengegend immer noch nach».

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