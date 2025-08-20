DE
Wiener Milliardär Klemens Hallmann
Topmodel-Ehemann meldet 95 Millionen Euro Schulden an

Klemens Hallmann, österreichischer Immobilienunternehmer und Ehemann von Barbara Meier, meldet Privatinsolvenz an. Die Forderungen seiner 102 Gläubiger belaufen sich auf 95 Millionen Euro. 30 Prozent will er innert zwei Jahren zurückzuzahlen.
Publiziert: vor 35 Minuten
Barbara Meiers Ehemann Klemens Hallmann hat Privatinsolvenz angemeldet.
Darum gehts

  • Österreichischer Milliardär Klemens Hallmann meldet Privatinsolvenz an
  • Hallmann, mit Model Barbara Meier verheiratet, hat Verbindungen zu Arnold Schwarzenegger
  • 95 Millionen Euro Forderungen, 102 Gläubiger betroffen, 30% Rückzahlung geplant
Aurelia Schmidt und BliKI

Der österreichische Milliardär Klemens Hallmann (49) hat Privatinsolvenz angemeldet. Wie die deutsche Zeitung «Bild» berichtet, reichte der Immobilienunternehmer am Dienstag beim Handelsgericht Wien einen «Antrag auf Einleitung eines Schuldenregulierungsverfahrens» ein.

Hallmann, der mit der «Gemany's Next Topmodel»-Siegerin Barbara Meier (39) verheiratet ist, sieht sich mit Forderungen von 95 Millionen Euro konfrontiert. Wie die Zeitung weiter schreibt, sind 102 Gläubiger betroffen, wobei 75 Millionen Euro auf Bürgschaften entfallen. Der Unternehmer plant, seinen Gläubigern innerhalb von zwei Jahren 30 Prozent ihrer Forderungen zurückzuzahlen.

Das sagt Hallmanns Sprecher

Der Fall erinnert an die Insolvenz des österreichischen Mliardärs René Benko (48). Hallmann, in der österreichischen Presse oft als «Mini-Benko» bezeichnet, war geschäftlich mit Benko verbunden und erwarb 2019 das ehemalige Leiner-Möbelhaus in Wiener Neustadt von ihm.

Ein Sprecher Hallmanns erklärte gegenüber der Zeitung: «Hintergrund des Antrags ist ein derzeit aussergewöhnlich herausforderndes und toxisches Marktumfeld, das in den letzten Monaten zu erheblichen wirtschaftlichen Belastungen geführt hat. Infolge der angespannten Lage auf den Kapital- und Immobilienmärkten sowie strukturellen Veränderungen im Finanzierungsumfeld sieht sich Hallmann zu diesem Schritt veranlasst. Es ist geplant, im Rahmen des Verfahrens bestehende Vermögenswerte geordnet zu veräussern, um die angebotene Sanierungsquote zu bedienen.»

Trotz der Privatinsolvenz ist die Hallmann Holding nicht betroffen. Hallmanns Vermögen wurde zuletzt auf 1,5 Milliarden Euro geschätzt. Der Unternehmer ist auch für seine prominenten Verbindungen bekannt, darunter zu Arnold Schwarzenegger (78). Im Januar 2024 ersteigerte Hallmann bei einem Charity-Dinner eine Luxusuhr von Schwarzenegger für 270'000 Euro.

      Meistgelesen