Oma hinterlässt US-Tiktok-Star Schweizer Bankschliessfach

Tiktok-Star Jake Kind, bekannt als Goobi Gubbi, trauert um seine beliebte Grossmutter Mimmy. Ein überraschendes Erbe führt die Familie über unerwartete Umwege in die Schweiz.

1/5 Jake Kind (l.) und seine Grossmutter Mimmy (r.) unterhielten jahrelang ihre Fans mit TikTok-Skits. Foto: Instagram

Darum gehts Tiktoker Jake Kind teilt Tod seiner Grossmutter und Schweizer Bankschliessfach-Überraschung mit

Familie reist in die Schweiz, um Bankschliessfach zu öffnen

Jaray Fofana Redaktorin People

Um seinen Followern vom Tod seiner Grossmutter Mimmy (†82) zu erzählen, postete Jake Kind (27), bekannt als Goobi Gubbi ein Video auf Tiktok. «Wenn ihr das seht, bin ich tot!», lautet der untypische, aber bewusste Beginn des Videos. Das war genau die Art von Humor, den er und seine Grossmutter pflegten.

Die beiden waren äusserst beliebt und begeisterten mehr als 665'000 Menschen mit ihren Sketch-Videos. Die Nutzer waren tief betroffen, als sie vom Tod von Mimmy erfuhren. Ein Kommentar lautete: «Ich bin in Tränen über ihren Tod, ich liebte es, die Videos der beiden zu schauen und wie sie mit ihrem Grosskind umging, ich verfolgte die beiden seit mehreren Jahren.»

Über Umwege in die Schweiz

Die Geschichte ging so weiter, wie man es von den beiden kennt: mit Humor. Der Influencer erhielt die Nachricht eines Schweizer Anwalts, dass Mimmy seiner Familie ein Bankschliessfach in der Schweiz hinterlassen hatte. Dieses müsse innerhalb eines Monats geöffnet werden. «Nachdem Mimmy gestorben war, erhielt ich einen Umschlag mit einem Schlüssel drin. Jetzt wissen wir, wofür der ist», sagte Jake Kinds Mutter in einem Video.

Jake Kind, sein Bruder und ein Freund beschlossen, ein Abenteuer daraus zu machen und in die Schweiz zu reisen, um das Postfach zu öffnen. Mit einem Video meldete sich Jake Kind auf Tiktok und berichtete von ihren Reiseplänen. Sie würden nach «München in die Schweiz» reisen, um das Postfach ausfindig zu machen – richtig gelesen. Die Kommentarspalte des Tiktokers ging durch die Decke. User amüsierten sich darüber, dass sowas nur einem Amerikaner passieren könne, denn München ist bekanntlich alles andere als in der Schweiz.

Happy End

Jake Kind nahm die Kritik mit Humor, und sie machten aus ihrem «Fauxpas» einen Roadtrip. Nun war der Influencer ein paar Tage in der Schweiz. Auf Instagram teilt er Fotos von Bergen, Seen und Städten. Familie Kind ist begeistert von der Schönheit des Landes. In einem Video enthüllt der Internet-Star jetzt den Inhalt des Bankschliessfachs. Ein Büchlein mit Fotos von Grossmutter Mimmy. Im Buch selbst waren Zeichnungen abgebildet, auch von einem Elefanten. «Das ist unglaublich», meinte der Amerikaner. «Der krasseste Punkt ist, dass Elefanten als Kind meine absoluten Lieblingstiere waren.» Er fuhr fort, dass er immer noch am Zittern sei, denn die Situation wäre sehr emotional für ihn.

