Cave will Schulden abbauen und Hausrenovierungen finanzieren

Die britische Schauspielerin Jessie Cave (37) wurde durch ihre Rolle in den «Harry Potter»-Filmen weltberühmt. In den letzten drei Teilen der Filmreihe war sie als Hogwarts-Schülerin Lavender Brown zu sehen – und spielte somit die Kurzzeitfreundin von keinem Geringeren als Ron Weasley, verkörpert von Rupert Grint (36), in «Harry Potter und der Halbblutprinz».

Jetzt möchte die Schauspielerin sich ein weiteres Standbein aufbauen. «Ich starte mit Onlyfans», verkündet sie in einem Video auf ihrem Instagram-Account. Allerdings möchte sie das Ganze etwas unkonventionell angehen. Caves Onlyfans-Inhalt soll sich um ihre Haarpracht drehen. Sie möchte sinnliche Videos anbieten, in denen sie beispielsweise ihre Haare vor der Kamera bürstet – mit der «besten Qualität an Haartönen». Der Account soll auf eine «reine Ästhetik» setzen, ganz nach dem Motto «schlampige Mormonin».

«Es ist ein Fetisch»

In ihrem Podcast «Before We Break Up Again» mit ihrem Partner, dem Comedian Alfie Brown, spricht die Schauspielerin über ihre Idee. Sie stellt klar, dass es sich um keinen sexuellen Account handle. «Es ist ein Fetisch. Fetisch bedeutet nicht unbedingt sexuell», sagt sie. Ihr Onlyfans-Account soll also Menschen ansprechen, die einen Haarfetisch, auch Trichophilie genannt, haben.

Was ihre Follower auf Onlyfans nicht zu sehen bekommen werden: ihre Füsse und ihren Po. Auf Substack schreibt Cave, sie werde keine expliziten sexuellen Inhalte produzieren.

Raus aus den Schulden

Der neue Karriereweg der einstigen «Harry Potter»-Darstellerin hat mehrere Gründe. Unter anderem soll der Account ihr dabei helfen, sämtliche Arbeiten an ihrem Haus zu finanzieren. Ausserdem wolle sie aus den Schulden herauskommen.

Geld ist allerdings nicht Caves einziger Ansporn. Auf Substack hält sie fest: «Mein Ziel? Mich selbst zu ermächtigen. Denjenigen, die mich in der Vergangenheit falsch eingeschätzt haben, zu beweisen, dass ich nicht so süss bin.» Sie selbst bezeichnet es als «das Regelwerk der guten kleinen Schauspielerin zerreissen».

Die Lavender-Brown-Darstellerin ist nicht die einzige «Harry Potter»-Persönlichkeit, die einen neuen Karriereweg eingeschlagen hat.

Emma Watson – Hermine Granger

Als Hermine Granger gehörte die Schauspielerin Emma Watson (34) zum «Goldenen Trio» von «Harry Potter». Die Besetzung der Rolle hätte nicht passender ausfallen können. Denn genauso wie Hermine ist auch Watson ein schlaues Köpfchen. Zurzeit studiert sie in Oxford, um einen Doktortitel in Philosophie zu erlangen. Davor machte sie einen Masterabschluss im Fach «Kreatives Schreiben» – ebenfalls in Oxford.

Josh Herdman – Gregory Goyle

Als Gregory Goyle war Josh Herdman (37) einer der besten Freunde von Harry Potters Schulfeind Draco Malfoy, gespielt von Tom Felton (37). Nach «Harry Potter» hatte Herdman Schwierigkeiten mit seiner mentalen Gesundheit, weshalb er mit Kampfsport und Käfigkämpfen anfing. 2016 feierte er sein Debüt als MMA-Amateurkämpfer. Dabei besiegte er den Kämpfer Janusz Walachowski.

Bonnie Wright – Ginny Weasley

Bonnie Wright (34) spielte in den «Harry Potter»-Filmen Harrys zukünftige Frau Ginny Weasley. Danach zog es die Schauspielerin hinter die Kamera. Wright machte einen Bachelorabschluss in Film. Anschliessend gründete sie ihre eigene Produktionsfirma unter dem Namen «BonBonLumiere» und produzierte Kurzfilme. Ihr Regiedebüt feierte sie 2012 mit dem Kurzfilm «Separate We Come, Separate We Go». Ausserdem beschäftigt sich Wright mit Umweltaktivismus. 2017 wurde sie Botschafterin für Greenpeace.

Hugh Mitchell – Colin Creevey

Hugh Mitchell (35) ist seinem «Harry Potter»-Charakter Colin Creevey treu geblieben. Während der Gryffindor-Schüler fleissig Fotos von Harry gemacht hat, beschäftigt sich Mitchell heutzutage mit Porträtfotos, Landschaftsfotografie und fotografiert an Hochzeiten und Veranstaltungen.

