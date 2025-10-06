Herzogin Meghan sorgt mit Fuss-Video für Empörung

Herzogin Meghan sorgt in Paris für rote Köpfe. Ein Instagram-Video zeigt sie in einer Limousine in der Nähe des Unfallorts von Prinz Harrys Mutter Diana. Kritiker werfen ihr Gedankenlosigkeit und eine geschmacklose Selbstinszenierung vor.

Was Lady Di (†36) damit zu tun hat

Darum gehts Meghan empört Royal-Fans mit Video aus der Nähe des Pariser Tunnels, in dem Lady Dianas ums Leben kam

Kritik von Royal-Experten und in sozialen Medien für unsensibles Verhalten

Herzogin Meghan (44) empört die Royal-Fans. Die US-Schauspielerin und Ehefrau des britischen Prinzen Harry (41) teilt ein Video auf Instagram, das sie während der Fahrt in einer Limousine durch Paris zeigt – mit hochgelegten Füssen und aus ihrer eigenen Perspektive gefilmt. Die Fahrt führte über bekannte Brücken wie den Pont Alexandre III und den Pont des Invalides, nur wenige Meter vom Tunnel de l’Alma entfernt – wo 1997 Prinz Harrys Mutter, Prinzessin Diana (†36), bei einem Autounfall ums Leben kam.

Das Video lösten in den sozialen Medien und bei Royal-Experten heftige Kritik aus. Viele werfen der Herzogin Gedankenlosigkeit und eine geschmacklose Selbstinszenierung vor. Richard Fitzwilliams, ein renommierter Royal-Experte, reagierte in der britischen Zeitung «Daily Mail» scharf: «Das ist jenseits von dumm, absolut unsensibel und völlig unverständlich. Kein Berater würde jemals zu so etwas raten!»

«Bösartigste Narzisstin der Welt»

Auch in den sozialen Netzwerken ist die Empörung gross. Nutzer bezeichnen Meghan als «aufmerksamkeitsgeilste, bösartigste Narzisstin der Welt» und kritisieren ihr Verhalten als «absolut schändlich und respektlos». Viele zeigen sich fassungslos über die Ignoranz gegenüber dem tragischen Schicksal von Prinzessin Diana.

Das umstrittene Video überschattet Meghans Auftritt bei der Pariser Fashion Week, wo sie bei der Balenciaga-Modeschau neben Prominenten wie Rosie Huntington-Whiteley (38) und Anne Hathaway (42) gesehen wurde. Ihr Abgang, als sie in einen abgedunkelten Minivan stieg wurde als «eigener Catwalk-Moment» beschrieben.

0:35 Meghan und Balenciaga-Designer: Bei der Begrüssung wirds peinlich

Besonders heikel sei die Situation für Prinz Harry, für den der Tod seiner Mutter Diana bis heute ein tiefer Schmerz ist. Fitzwilliams vermutet, dass Harry privat «absolut entsetzt» über den Clip sein dürfte: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das sehr angemessen findet.» Bislang haben sich weder Herzogin Meghan noch ihr Team zum Video geäussert.