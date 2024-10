Sarah Engels zeigt sich auf Instagram von ihrer verletzlichen Seite und weint vor laufender Kamera. Foto: Instagram / Sarah Engels 1/6

Auf einen Blick Sarah Engels zeigt sich tränenüberströmt auf Instagram

Die Sängerin kämpft mit emotionalen Herausforderungen und Verletzungen

Erst im Januar erlitt sie einen Kreuzbandriss Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Saskia Schär Redaktorin People

Türkisfarbenes Wasser, imposante Wasserfälle und eine Bergkulisse, die ihresgleichen sucht: Diese Szenerie genoss Sarah Engels (32) noch vor wenigen Tagen gemeinsam mit ihrer kleinen Familie in Kanada. Nun ist die Sängerin offenbar wieder zurück in Deutschland – und zeigt sich tränenüberströmt auf Instagram. Ihrer kryptischen Nachricht nach steckt jedoch deutlich mehr dahinter, als ein Post-Ferien-Blues.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Wenn du dich gerade hilflos, verzweifelt und am Boden zerstört fühlst ... Du bist nicht allein. Ich fühle gerade genauso und mit dir», schreibt die Sängerin zu ihrer Instagram-Story, in der sie am Boden hockt und in die Kamera schaut, während im Hintergrund ihr neuer Song «Starke Mädchen» läuft und dicke Tränen ihre Wangen hinunterkullern. «Und ganz plötzlich sitzt sie wieder hier. Die kleine Sarah, die jetzt wieder all ihren Mut zusammennehmen muss und weiss, dass sie auch noch mal kämpfen wird, um noch stärker zurückzukommen – aber ja, es tut manchmal einfach weh».

Wofür sie ihren Mut zusammennehmen und erneut kämpfen muss, erläutert sie derweil nicht. «Ich versuche seit Tagen, einfach nur weiterzumachen, mir nichts anmerken zu lassen, für meine Familie. Aber wenn ich dann für mich allein bin, dann bricht es manchmal wie ein Kartenhaus in mir zusammen», fährt sie fort.

«Jetzt gerade fühle ich mich einfach nur leer»

Ob ihr Post mit ihrem erneuten Unfall zusammenhängt? Während ihrer Kanada-Ferien hat sie sich beim Surfen am Knie verletzt, es bestand «der Verdacht, dass es ein Meniskusschaden sein könnte», sagte sie vor einigen Tagen auf Instagram. Brisant: Erst im Januar zog sie sich bei einem Ski-Unfall ein Kreuzbandriss zu, kämpfte sich die vergangenen Monate wieder zurück und nahm anfangs Oktober sogar an einem Marathon teil.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Für die Unfallvariante sprechen diese Sätze in ihrer Story: «Ich habe das Gefühl, dass mich das Leben dieses Jahr schon einige Male auf die Probe gestellt hat. Immer wieder habe ich versucht, mit einer positiven Erkenntnis diese Dinge hinter mir zu lassen, wieder aufzustehen und war dankbar für all das Positive in meinem Leben. Aber immer wieder kommt irgendetwas, dass mich komplett ausbremst und jetzt gerade fühle ich mich einfach nur leer.»