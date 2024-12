Das Netz lacht über neuste «Traumschiff»-Folge

1/5 Erntet Spott: Die neuste «Das Traumschiff»-Folge mit Reeder Hendrik Hansen (Peter Kremer, r.) und Kapitän Max Parger (Florian Sibereisen, l.) Foto: Dirk Bartling

Auf einen Blick Traumschiff-Folge ins Hudson Valley stösst auf Kritik bei Zuschauern

Familiengeschichte und Coming-out sorgen für Unverständnis und Spott

Patricia Broder Redaktorin People

Alle Jahre wieder heisst es im ZDF jeweils am Stephanstag und an Neujahr: Leinen los! «Das Traumschiff» sticht in See. In der 103. Folge, die am zweiten Weihnachtstag ausgestrahlt wurde, ging es für Kapitän Max Parger (gespielt von Florian Silbereisen, 43) in die USA, und zwar ins Tal des berühmten New Yorker Flusses: ins Hudson Valley.

Dieses Mal konzentrierten sich die «Traumschiff»-Macher auf die Familiengeschichte des alten Reeders und Traumschiff-Eigentümers Hendrik Hansen (Peter Kremer), der zu seinem 70. Geburtstag seine beiden Kinder Frederike (Natalie Avelon) und Jasper Hansen (Marc Schöttner) samt Enkelin Lilly (Alissa Lazar) einlädt. Der unsympathische Patriarch will das auch gleich zum Anlass nehmen, seine Nachfolge zu klären. Ein Umstand, der bei den Zuschauern nicht gut ankommt. «Wir verballern echt eine ganze Folge #traumschiff, nur damit ein reicher alter Zausel seinen Abkömmlingen durch die Blume zu verstehen gibt, dass sie den Bums in Zukunft zu zweit führen sollen?», schreibt ein User auf der Plattform X. Eine andere meint: «Was für eine besch*** Handlung. Entschuldigt den Ausdruck.» Und ein weiterer schreibt: «Immer wieder erstaunlich, wie qualitativ unterschiedlich einzelne Traumschiff-Folgen sein können. Manche scheinen direkt aus ner Kita zu kommen.»

«Mehr Geld ins Drehbuch investieren»

Besonders die Art und Weise, wie das Coming-out und die damit verbundene geheime Liebesgeschichte von Jasper Hansen mit seinem Freund Simon (Pablo Konrad) erzählt wird, stösst bei einigen Zuschauerinnen und Zuschauer auf Unverständnis. «Hätte der Bruder nicht eine Affäre mit dem Mann seiner Schwester haben können?», fragt ein User augenzwinkernd. «Da hätte man Geld für einen Schauspieler einsparen und vielleicht etwas mehr Geld in das Drehbuch investieren können.»

Auch die Liebesgeschichte um Hanna Liebhold (Barbara Wussow) sorgt für einige Lacher. Diese trifft an Bord ihre Jugendliebe Thomas Wellenstein (Adnan Maral) wieder und liegt schon bald in dessen Armen. Sehr zum Missfallen von Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth), der schon lange für Hanna schwärmt, seine Gefühle aber für sich behält. «2 Jahre nach dem Kuss sind Hanna und Martin noch immer nicht zusammen gekommen», bemängelt eine Userin und stellt dazu ein Standbild der deutschen Tagesschau, dass von trauernden und entsetzen Deutschen Fans berichtet.

Auf die nächste Folge «Traumschiff» muss die Anhängerschaft nicht lange warten: Bereits am 1. Januar strahlt das ZDF wie gewohnt die nächste Folge aus. Dann geht es nach Curaçao. Mit an Bord sind unter anderem Muriel Baumeister (52), Fanny Stavjanik (58) und in Gastrollen Joachim Llambi (60) sowie Hera Lind (67).