Kommentar zur neuen «Traumschiff»-Folge

Das «Traumschiff» serviert zum Fest seichte, aber tröstliche TV-Kost. In Krisenzeiten bietet die Serie eine willkommene Flucht in eine heile Welt, findet People-Redaktorin Patricia Broder.

1/6 Das ZDF-«Traumschiff» fährt zu Weihnachten in die USA. Die Eheprobleme von Frederike Hansen (Natalie Avelon) mit Daniel Peterson (Sönke Möhring) werden bis zum Gala-Dinner am Ende der Folge gelöst. Foto: Dirk Bartling

Auf einen Blick ZDF-Traumschiff bietet bekömmliche Fernsehkost mit heiler Welt und gelösten Problemen

Familiäre Geheimnisse wie Demenz und Coming-out werden in der Folge enthüllt

Patricia Broder Redaktorin People

Alle Jahre wieder sticht der ZDF-Sehnsuchtsdampfer namens «Traumschiff» in See und liefert dabei bekömmliche Fernsehkost. Am zweiten Weihnachtstag bin auch ich bei diesem modernen, seichten Märchenformat hängengeblieben. Wie bei einem Unfall, bei dem man nicht mehr wegsehen kann, habe ich zugeschaut, wie in der Folge «Hudson Valley» der alternde Patriarch Hendrik Hansen (Peter Kremer) seine Nachfolge sichern will und dabei nach und nach die Geheimnisse seiner Familie freilegt – dazu gehört neben der eigenen Demenz auch das überfällige Coming-out seines längst erwachsenen Sohnes.

Probleme lösen sich in Wohlgefallen auf

Dabei sind es nicht die holprigen Dialoge, die mich vom Wegzappen abgehalten haben, auch nicht die uninspiriert flache Storyline, oder die längst überholte Brisanz der Mann-liebt-Mann-Lovestory – es ist die Kombination des Ganzen mit einer Prise «ein wenig heile Welt schadet nicht», wie Patriarch Hansen selbst erklärt. Sämtliche Probleme der Passagiere und der Crew, inklusive des Liebes-Wirrwarrs um Hoteldirektorin Hanna Liebhold (Barbara Wussow), lösen sich spätestens bis zum Gala-Dinner an Bord in Wohlgefallen auf.

In Zeiten anhaltender Kriege und Terroranschläge an Weihnachtsmärkten ist die schwülstig heile Welt des «Traumschiff» sowas wie das Dessert des Festtagsmenüs: eigentlich zu viel und nicht besonders nahrhaft, aber herrlich gut für das Gemüt und Seelenwohl.