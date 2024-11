1/5 Influencerin und Model Sandy Meyer-Wölden erntet derzeit Spott. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Auf einen Blick Sandy Meyer-Wölden erntet Kritik für Gastauftritt im ZDF-Traumschiff

Barbara Wussow äussert sich kritisch zur Besetzung von Influencern

Meyer-Wöldens Auftritt dauerte insgesamt 107 Sekunden in der Folge Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Die beliebte ZDF-Serie «Das Traumschiff» sorgt erneut für Gesprächsstoff. Vor allem der jüngste Gastauftritt von Influencerin Sandy Meyer-Wölden (41) für Aufsehen gesorgt – allerdings nicht im positiven Sinne.

In der am Sonntagabend ausgestrahlten Folge spielte Meyer-Wölden eine Yogalehrerin. Ihre Präsenz beschränkte sich auf insgesamt 107 Sekunden, in denen sie bei einer Yogastunde und beim Frühstück zu sehen war. Die Reaktionen auf ihren Auftritt fielen jedoch wenig schmeichelhaft aus. Auf der Plattform X hagelte es Kritik und Spott. «Wie unfassbar natürlich die Sandy das macht», kommentierte ein User sarkastisch. Ein anderer zog einen ironischen Vergleich: «Sandy in ihrer schwersten Rolle ever ever ever. Auf Augenhöhe mit Veronica Ferres.»

«Dann kann man noch lange keine Rolle spielen»

Die Besetzungspolitik des ZDF, vermehrt auf Influencer und Promis zu setzen, stösst auch innerhalb der «Traumschiff»-Crew auf Unmut. Barbara Wussow (63), die seit 2018 die Hoteldirektorin Hanna Liebhold verkörpert, äusserte sich kritisch gegenüber t-online.de: «Nur weil man ein Gesicht hat und sich vor der Kamera halbwegs natürlich bewegen kann, kann man noch lange keine Rolle spielen.»

Trotz der Kritik scheint das ZDF an dieser Strategie festzuhalten. In der Vergangenheit waren bereits Persönlichkeiten wie Cathy Hummels (36), Kai Pflaume (57) und Sarah Engels (32) in Gastrollen zu sehen. Ein Zuschauer kommentierte dies mit den Worten: «Beim ZDF darf wohl jeder ran.» Dennoch ist das «Traumschiff» ein echter Quotengarant für das ZDF. Das Format erreicht jeweils einen starken Marktanteil von rund 20 Prozent.