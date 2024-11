Alles aus bei Sandy Meyer-Wölden und Alexander Müller

1/5 Im September präsentierte Sandy Meyer-Wölden Alexander Müller, den neuen Mann an ihrer Seite. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Alessandra Meyer-Wölden bestätigt Trennung von Alexander Müller

Oliver Pocher kritisiert öffentlich ihre schnelle Beziehungsoffenlegung

Berit-Silja Gründlers Redaktorin People

«Mein Freund hat sich von mir getrennt», bestätigt Alessandra «Sandy» Meyer-Wölden (41) gegenüber «Bild». «Und auch, wenn es mir schwerfällt, versuche ich dafür Verständnis aufzubringen. Es würde nicht der Wahrheit entsprechen, wenn ich behaupten würde, dass es nicht wehtut, dass unsere Beziehung nicht so lange gehalten hat, wie ich es mir von Herzen gewünscht hätte.»

Nur fünf Monate hielt die Beziehung zwischen dem Unternehmer Alexander Müller (38) und der Podcasterin, die offensichtlich versucht, mit ihrem Herzschmerz klarzukommen. Meyer-Wölden präsentierte ihren neuen Freund erst Anfang September an einer Veranstaltung der Öffentlichkeit und musste danach im gemeinsamen Podcast mit ihrem Ex Oliver Pocher (46) auch die ein oder andere Spitze des Comedians ertragen: «Ich finde es ja auch nicht toll, dass du jetzt irgendwie auf den roten Teppich mit deinem aktuellen Freund gehst. Das finde ich unnötig», ätzte Pocher und trat nach: «Es geht dann um das ganze Drumherum, weil ihr Mädels es nicht packt, einfach mal mit jemandem zwei, drei Monate zusammen zu sein.» Dann äfft der Komiker seine Ex-Frau nach und zieht darüber her, die Beziehung zu schnell öffentlich gemacht zu haben, «um die grosse Liebe zu zeigen». Sie seien «so glücklich miteinander», giftet Pocher ironisch und legt nach: «Und dann zack, drei Monate später: Schade, alles aus. Wofür?»

Grosse Patchworkfamilie mit acht Kindern

Leider, so scheint es, hat der Komiker recht behalten. Dabei schien die Liebe zu Alexander Müller anders als die vorher – erstmals seit ihrer Zeit mit Oliver Pocher, zeigte sich Alessandra Meyer-Wölden wieder mit einem Partner in der Öffentlichkeit und muss nun die Konsequenzen tragen, wie sie sagt: «Sich verletzlich zu zeigen, ist keine Schwäche, sondern dazu gehört Stärke. Ja, ich bin traurig. Nichtsdestotrotz bin ich eine erwachsene und spirituelle Frau, die weiss, dass hier eine grosse Lernaufgabe für mich liegt.» Auch sie sei nur eine ganz normale Frau, sagt Meyer-Wölden weiter, die «in solchen schwierigen Lebenssituationen versucht, Stärke in sich selbst zu finden, den Herausforderungen des Lebens mutig entgegenzusehen, ohne sich selbst dabei zu verlieren.»

Das Paar stand ziemlich früh schon vor der Aufgabe, seine grosse Patchwork-Familie unter einen Hut zu bringen: Meyer-Wölden brachte fünf Kinder mit in die Beziehung. Tochter Nayla (14) und die Zwillings-Söhne Emanuel und Elian (12) aus der Ehe mit Oliver Pocher und ihre siebenjährigen Zwillinge aus der Beziehung mit einem US-Unternehmer. Alexander Müller hat drei Kinder.