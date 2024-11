In seinem Podcast kommentiert Oliver Pocher die Attraktivität seiner beiden Ex-Frauen Amira Aly und Alessandra Meyer-Wölden. In Sachen Schönheit seiner verflossenen Ehefrauen hat der Comedian eine klare Haltung.

1/6 Oliver Pocher und Amira Aly waren von 2019 bis 2024 verheiratet. Foto: Instagram Screenshot

Auf einen Blick Oliver Pocher vergleicht öffentlich Amira Aly und Alessandra Meyer-Wölden

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Kaum ein Tag vergeht, an dem Oliver Pocher (46) nicht für Schlagzeilen sorgt. Diesmal polarisiert er, indem er einen Vergleich zwischen seinen Ex-Partnerinnen Amira Aly (32) und Alessandra Meyer-Wölden (41) anstellt. Der Comedian, der sich im August 2023 von Amira Aly trennte, äusserte sich öffentlich zur Attraktivität der beiden Frauen. Laut Pocher ist Meyer-Wölden, mit der er drei Kinder hat, die «deutlich attraktivere» Ex-Partnerin.

Die Scheidung von Amira Aly wurde Anfang des Jahres vollzogen, und Aly ist inzwischen mit Moderator Christian Düren (34) liiert. Dennoch bleibt Pocher ein wichtiger Teil ihres Lebens, nicht zuletzt wegen ihrer zwei gemeinsamen Söhne. Regelmässig teilt Pocher öffentlich gegen Aly aus und macht sie auch in seinem Podcast zum Thema. In der aktuellen Folge von «Die Pochers! Frisch recycelt», die er zusammen mit Meyer-Wölden aufnimmt, wurde ein Video-Special aus einem Live-Podcast in Rheinfelden (D) eingebettet.

Pocher zieht noch knapp seinen Kopf aus der Schlinge

Eine Zuschauerin fragte Pocher: «Wen findest du persönlich hübscher, Amira oder Sandy?» Meyer-Wölden reagierte empört: «Entschuldige mal, was ist das denn für eine Frage?» Doch Pocher liess sich nicht beirren und antwortete: «Ehrlicherweise geht es ja auch um eine innere Schönheit. Um jemanden, der dich charakterlich auch abholt. Und da muss ich sagen, hat sich Sandy in den letzten Monaten und auch Jahren als die deutlich attraktivere Person für mich entwickelt, als es Amira ist.»

Er fügte jedoch hinzu: «Aber keine Frage, Amira ist eine wunderschöne Frau. Sonst hätte ich sie auch nicht geheiratet.» Pocher betonte, dass er sowohl mit Aly als auch mit Meyer-Wölden «schöne Kinder bekommen» habe.