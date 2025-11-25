Sängerin Maria De La Rosa ist tot – offenbar wurde sie Opfer eines Hinterhalts. Das Motiv ist noch unklar – Verdächtige wurden bisher nicht festgenommen.

Darum gehts Sängerin Maria De La Rosa bei mutmasslichem Hinterhalt in Los Angeles erschossen

Polizei ermittelt, Motiv unklar, Musikwelt trauert um junges Talent

Ein tragischer Vorfall erschüttert die Musikszene in Los Angeles. Wie unter anderem das US-Magazin «People» berichtet, ist die aufstrebende Sängerin Maria De La Rosa bei einem mutmasslichen Hinterhalt erschossen worden. Die junge Künstlerin, die unter dem Namen DELAROSA Musik veröffentlichte, fiel einem brutalen Gewaltverbrechen zum Opfer.

Laut der Polizei von Los Angeles habe sich der Vorfall am frühen Samstagmorgen gegen 01:25 Uhr ereignet. Zeugen berichteten von zwei männlichen Verdächtigen, die sich einem parkierten Fahrzeug genähert und mehrere Schüsse abgefeuert hätten. De La Rosa erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb später im Spital. Zwei weitere Personen wurden bei dem Angriff schwer verletzt. Die Polizei hat bisher niemanden festgenommen, das Motiv für die Tat bleibt unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

«Gott hat einen Engel empfangen»

In ihrem letzten Instagram-Post vom 30. Oktober kündigte De La Rosa noch neue Musik an. «Ocupada cocinando en el Studio. no me llames. Ya es tiempo … GAME TIME BABY», schrieb sie auf Spanisch, was übersetzt bedeutet: «Beschäftigt beim Kochen im Studio. Ruf mich nicht an. Es ist so weit.»

Ihr letzter Song «No Me Llames» wurde im August veröffentlicht. Nun erreichen zahlreiche Beileidsbekundungen die Familie der Verstorbenen über soziale Medien.

Ein Bekannter namens Devin Christiansen erinnerte sich in einer emotionalen Nachricht daran, wie De La Rosa ihm vor Jahren half, seine Karriere zu starten: «Ich könnte nicht dankbarer sein, sie in einer Zeit getroffen zu haben, als ich ganz unten war», schrieb er. «Gott hat einen Engel empfangen.»