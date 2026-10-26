Die Sci-Fi-Welt trauert um ein weiteres Mitglied der legendären Original-Crew: US-Schauspieler Walter Koenig, der als Navigator Pavel Chekov in «Star Trek» weltberühmt wurde, ist im Alter von 90 Jahren verstorben.

Darum gehts Walter Koenig, bekannt als Pavel Chekov in «Star Trek», ist mit 90 Jahren in seinem Haus gestorben

Koenig stiess 1967 zur Originalserie und spielte einen russischen Offizier im Kalten Krieg

Er spielte in sieben «Star Trek»-Filmen mit und war in «Babylon 5» als Alfred Bester zu sehen

Saskia Schär Redaktorin People

Traurige Nachrichten aus Hollywood: Walter Koenig ist tot. Der US-Schauspieler, der über Jahrzehnte als Fähnrich Pavel Chekov an Bord des Raumschiffs Enterprise Kultstatus genoss, starb im Alter von 90 Jahren.

Wie das US-Promiportal «TMZ» unter Berufung auf Koenigs Management berichtet, starb der TV-Star am Sonntag, 25. Oktober, in seinem Haus in North Hollywood. Als Todesursache nennt das Portal Altersschwäche. Seine Tochter Danielle und seine Nichte seien in seinen letzten Stunden an seiner Seite gewesen.

Als Russe mitten im Kalten Krieg zur TV-Ikone

Koenig stiess 1967 in der zweiten Staffel der Originalserie «Star Trek» (im deutschsprachigen Raum als «Raumschiff Enterprise» bekannt) zur Besetzung rund um William Shatner (95) als Captain Kirk und Leonard Nimoy (1931–2015) als Mr. Spock. Serienschöpfer Gene Roddenberry (1921–1991) wollte damals bewusst ein jüngeres Publikum ansprechen. Koenigs Frisur orientierte sich am Look von Davy Jones (1945–2012), dem Sänger der Band The Monkees.

Dass mitten im Kalten Krieg ein russischer Offizier Teil der international geprägten Besatzung eines Raumschiffs war, setzte ein völkerverbindendes Zeichen. Mit seinem markanten Akzent und dem wiederkehrenden Gag, Erfindungen und Errungenschaften als sowjetische Leistungen auszugeben, spielte sich Koenig rasch in die Herzen der Trekkies weltweit.

Unvergessen in den Kinofilmen

Auch auf der grossen Leinwand blieb Koenig der Enterprise treu: Er wirkte in sieben Kinofilmen des «Star Trek»-Franchise mit. Legendär ist seine Suche nach «nuclear wessels» im San Francisco der 1980er-Jahre in «Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart» (1986). Mit dieser Aussprache von «nuclear vessels» wurde Chekovs markanter Akzent zum Running Gag. Abseits des «Star Trek»-Universums feierte Koenig in den 1990er-Jahren in der Science-Fiction-Serie «Babylon 5» als skrupelloser Telepath Alfred Bester einen weiteren grossen TV-Erfolg.

Mit Koenigs Tod schrumpft die Brückenbesatzung der ursprünglichen USS Enterprise weiter: Von den sieben Hauptdarstellern der Originalserie leben heute nur noch Captain-Kirk-Darsteller William Shatner (95) und George Takei (89), der Steuermann Sulu verkörperte.