Beim grossen Finale von «Germany's next Topmodel» in Berlin enthüllten die Kandidaten Luis und Stella ihre Liebe. Hand in Hand liefen sie über den roten Teppich und sorgten damit für eine Überraschung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luis und Stella enthüllen Beziehung beim «GNTM»-Finale in Berlin

Seit 2023 entsteht jährlich ein Paar bei der Modelshow

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Beim Finale von «Germany's next Topmodel» ging es am Donnerstagabend in Berlin nicht nur um die Entscheidung der 21. Staffel – auch ein Liebes-Outing sorgte für Schlagzeilen. Im Zoo Palast machten die beiden Kandidaten Luis (24) und Stella (21) ihre Beziehung öffentlich. Hand in Hand liefen die Nachwuchsmodels über den roten Teppich, wie ein Instagram-Video auf dem offiziellen «GNTM»-Account zeigt.

«Wir mögen uns ganz gerne»

Die beiden hatten sich demnach während Heidi Klums Castingshow kennengelernt, kamen jedoch erst danach zusammen. Stella schied bereits in Folge acht aus, noch bevor die übrigen Models nach Los Angeles reisten. Luis erreichte das Halbfinale und belegte am Ende Platz vier. «Wir haben uns hier und da mal auf Events gesehen und immer besser kennengelernt und haben einfach gemerkt, dass wir uns sehr gut verstehen», berichtet Luis in dem Clip.

Während der Dreharbeiten war er nach eigenen Angaben noch in einer Beziehung, Ende März teilte er in einer Fragerunde auf Instagram mit, dass diese beendet sei. «Es ist noch relativ frisch. Wir schauen jetzt, was so kommt», erzählt Luis über seine neue Liebe. Mit grossen Gefühlen halten sich die beiden öffentlich aber noch zurück: «Wir mögen uns ganz gerne.» Weitere Details zu ihrer Beziehung wollen die beiden vorerst nicht nennen.

Schon das dritte Paar in drei Jahren

Seit drei Jahren treten bei «Germany's next Topmodel» auch männliche Models an – und seitdem ist aus jeder Staffel ein Paar hervorgegangen. Viertelfinalist Armin Rausch und Halbfinalistin Grace Zak aus der 19. Staffel hatten damals live im Finale ihre Beziehung bekannt gegeben und sind weiterhin zusammen. Gewinnerin Daniela Djokic (22) und Samuel Dohmen aus der folgenden Staffel haben sich inzwischen getrennt. Chef-Jurorin Heidi Klum (52) betont trotz all der Liebe regelmässig, dass es sich bei ihrer Sendung um eine Modelshow und nicht um ein Dating-Format handelt.