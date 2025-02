So sehr hat sich Bianca Censori gewandelt

1/5 Bianca Censori macht aktuell von sich reden. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Auf einen Blick Bianca Censori: Von australischer Designerin zur Frau von Kanye West

Censoris Stil wandelte sich von Kim Kardashian-ähnlich zu minimalistisch

Die australische Designerin Bianca Censori (30), bekannt durch ihre Ehe mit Kanye West (47), hat eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Censori wuchs in Ivanhoe, einem Vorort des australischen Melbourne, auf und besuchte dort die renommierte Carey Baptist Grammar School. Ihre Schulzeit schloss sie 2012 mit dem Victorian Certificate of Education ab.

Eine ehemalige Mitschülerin beschreibt Censori gegenüber der «Daily Mail» als offen und freundlich, weit entfernt vom Klischee des «Mean Girls». Schon damals zeigte sich ihre kreative Ader und ihr Interesse an Mode. «Dass sie für Yeezy arbeitet, überrascht mich nicht – sie war immer stilbewusst und hat modische Grenzen überschritten», erinnert sich eine Freundin.

Polarisierende Person der Öffentlichkeit

Censoris akademischer Werdegang ist ebenso beeindruckend wie ihre modische Entwicklung. 2017 erlangte sie ihren Bachelor in Architektur, gefolgt von einem Master im Jahr 2020. Parallel dazu gründete sie ihr eigenes Schmucklabel, was ihren Einstieg in die Modewelt markierte.

Ein entscheidender Wendepunkt in Censoris Karriere war ihre Anstellung als «Architectural Designer» bei «Yeezy» im November 2020. Die Heirat mit Kanye West 2022 brachte nicht nur berufliche, sondern auch stilistische Veränderungen mit sich. Ihr ehemals an Kim Kardashian erinnernder Stil wich einem minimalistischeren Ansatz, geprägt von engen Bodies, transparenten Oberteilen und natürlichen Farben.

Der Höhepunkt dieser Transformation war Censoris Auftritt bei den Grammy Awards 2025, wo sie in einem aufsehenerregenden «Nackt-Outfit» erschien und damit für Kontroversen sorgte. Dieser Auftritt unterstrich ihre Entwicklung von der «netten Privatschülerin von nebenan» zu einer polarisierenden Figur der Öffentlichkeit.