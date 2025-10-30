König Charles III. entzieht Prinz Andrew seinen Titel. Der 65-Jährige heisst künftig Andrew Mountbatten Windsor. Die posthum erschienenen Memoiren des Missbrauchsopfers Virginia Giuffre gelten als Auslöser für diesen Schritt.

1/6 Andrew, Virginia Giuffre und Epsteins Gefährtin Ghislaine Maxwell 2001 in London. Hinter diesem Bild steckt der Fall von Andrew und das Schicksal von Giuffre. Foto: HANDOUT

Darum gehts Prinz Andrew verliert seinen Titel und heisst nun Andrew Mountbatten Windsor

Virginia Giuffres Familie sieht Titel-Entzug als Sieg

2022 einigten sich Andrew und Giuffre aussergerichtlich, Millionen sollen geflossen sein

Saskia Schär Redaktorin People

Prinz Andrew (65) heisst bald nicht mehr Prinz Andrew, sondern lediglich Andrew Mountbatten Windsor. Das teilte der Buckingham-Palast im Namen von König Charles III. (76) am Donnerstagabend auf X mit.

Am Titel-Entzug tragen die posthum erschienenen Memoiren des Missbrauchs-Opfer Virginia Giuffre (†41), die im April Suizid begann, ihren Teil bei, sind wohl gar der Auslöser. Das sieht auch ihre Familie so, wie aus einem Statement von ihnen hervorgeht, welches der BBC vorliegt. «Heute hat ein gewöhnliches amerikanisches Mädchen aus einer gewöhnlichen amerikanischen Familie einen britischen Prinzen mit ihrer Wahrheit und ihrem aussergewöhnlichen Mut zu Fall gebracht», sagen demnach ihr Bruder Skye Roberts und dessen Ehefrau Amanda.

«Virginia Roberts Giuffre, unsere Schwester, die noch ein Kind war, als sie von Andrew sexuell missbraucht wurde, hat nie aufgehört, für die Aufklärung dessen zu kämpfen, was ihr und unzähligen anderen Überlebenden wie ihr widerfahren ist», heisst es weiter. Gemäss Virginia Giuffre habe Andrew Mountbatten Windsor mehrfach mit ihr Sex gehabt, als sie noch minderjährig war. Über ihr Alter habe er Bescheid gewusst. Die Vorwürfe stritt er stets ab, 2022 einigten sich die beiden aussergerichtlich. Dabei sollen Millionen geflossen sein.

«Wir setzen Virginias Kampf fort»

Die Titel-Aberkennung sieht Giuffres Familie als Virginia Giuffres Verdienst. «Heute verkündet sie ihren Sieg. Wir, ihre Familie, zusammen mit ihren Schwestern, die ebenfalls Überlebende sind, setzen Virginias Kampf fort und werden nicht ruhen, bis alle Täter und Mittäter, die mit Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell in Verbindung stehen, zur Rechenschaft gezogen werden», heisst es im Statement abschliessend.