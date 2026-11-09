Verona Pooth sorgt mit Lachgas-Aussage für Wirbel

Vor einigen Tagen zeigte sich Verona Pooth auf Instagram gut gelaunt kurz vor einer Beauty-Behandlung. Jetzt hat die Moderatorin plötzlich starken Husten, den sie auf das Einnehmen von Lachgas zurückführt. Ist das realistisch?

Darum gehts Verona Pooth führt starken Husten und raue Stimme auf Lachgas bei einem Arztbesuch zurück

Ein Pneumologe sieht keinen belegten Zusammenhang zwischen N2O-Konsum und chronischem Husten

Direktes Inhalieren aus Druckbehältern kann Sauerstoffmangel und Kälteverbrennungen auslösen

Silja Anders Redaktorin People

Verona Pooth (58) hustet. Der Husten klingt bronchial. Die Moderatorin verrät, dass es nicht bakteriell sei. Stattdessen schiebt sie den Grund auf das Einatmen von Lachgas, sogenanntem N₂O. Dieses scheint sie vor etwa einer Woche bei einem Arztbesuch eingeatmet zu haben.

Wenige Tage später meldet sie sich mit rauer Stimme und Husten und verspricht, ihren Fans bald Aufklärung darüber zu geben, weshalb sie überhaupt Lachgas verabreicht bekommen hat. Bisher warten ihre Follower jedoch vergeblich auf ein Update der in Dubai wohnhaften Deutschen, auch eine Anfrage von Blick an ihr Management blieb bisher unbeantwortet.

Fans machen sich Sorgen

In der Kommentarspalte häufen sich die Genesungswünsche für Verona Pooth. Die Fans geben zu bedenken, ausserdem, dass ihr Husten tatsächlich nicht gut klingt, und warnen die Moderatorin, dass sie aufpassen solle – nicht, dass noch eine Lungenentzündung daraus entstehe.

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Facharzt bezweifelt Zusammenhang

Husten durch Lachgas – das behauptet Verona Pooth. Aber ist da wirklich etwas dran? Blick fragte beim Lungenzentrum Hirslanden in Zürich nach. Dr. med. Maurice Roeder, Facharzt für Pneumologie, erklärt, dass bisher kein «etablierter Kausalzusammenhang zwischen N2O-Konsum und chronischem Husten» nachweisbar ist. Grundsätzlich warnt der Mediziner vor der Einnahme von Lachgas und rät «ausserhalb einer medizinischen Intervention» davon ab. «Bei direktem Inhalieren aus Druckbehältern kann das N₂O den Sauerstoff aus der Lunge verdrängen. Dies kann zu lebensbedrohlichem Sauerstoffmangel führen», so Dr. Roeder.

Todesfälle durch Lachgas seien selten, kämen aber trotzdem vor. Weiterhin könne das «extrem kalte Gas» Verbrennungen an «Lippen, Rachen, Stimmbändern und den Atemwegen» verursachen. «Langfristig kann der Lachgaskonsum zu Schädigungen des Gehirns und des peripheren Nervensystems durch eine Vitamin-B-12-Inaktivierung führen», erklärt der Facharzt weiter.

Ob Verona Pooth nun regelmässig Lachgas einnimmt oder ob es eine einmalige Sache war, ist nicht bekannt, ebenso wenig wie ihr kürzlicher Grund für den Konsum. Der Husten dürfte aber weniger in Verbindung mit dem Gas stehen. Fans spekulieren währenddessen, ob der Schlauch vielleicht verunreinigt war und dadurch Viren oder doch Bakterien in die Lunge der Moderatorin gelangten. Auf ein Update müssen sie jedoch noch warten.