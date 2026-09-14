Hayden Panettieres Tod am 16. August wirft weiterhin Fragen auf. Was genau führte zum Tod der 36-Jährigen? Angeblich führt eine Spur in den Schwarzmarkt von Los Angeles, wo Panettiere Opioide bezogen haben soll.

Das soll Grund für den Tod von Hayden Panettiere (†36) sein

Das soll Grund für den Tod von Hayden Panettiere (†36) sein

Sophie Ofer Redaktorin People

Eine einzige Tablette könnte der Grund für Hayden Panettieres (†36) Tod gewesen sein. Wie das US-Portal «TMZ» berichtet, sollen mehrere Quellen aus Ermittlungskreisen dies bestätigt haben. Demnach soll Panettiere eine Pille mit dem Schmerzmittel Oxycodon eingenommen haben, die mit dem Opioid Fentanyl versetzt war. Diese soll zu ihrem Tod geführt haben. Offiziell bestätigt ist diese Vermutung bislang nicht. Die Befunde der toxikologischen Untersuchung stehen dem Bericht zufolge noch aus.

Eine Pille soll ihr Leben beendet haben

Laut «TMZ» soll Panettiere schon seit Längerem Medikamente von einem Dealer in Los Angeles bezogen haben, darunter auch Oxycodon. Einen Tag vor ihrem Tod soll sie mehrere Substanzen auf einem Flug von L.A. nach South Carolina eingenommen haben. Am nächsten Morgen dann die mutmasslich mit Fentanyl versetzte Oxycodon-Pille.

Laut dem «TMZ»-Bericht sollen die Ermittler derzeit der Frage nachgehen, woher die mutmasslich tödliche Tablette kam. Auch die «Los Angeles Times» berichtete vor wenigen Tagen, dass die Behörden derzeit die Herkunft möglicher Drogen und Medikamente untersuchen.