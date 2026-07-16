Im Rahmen seiner fortgesetzten «Rough and Rowdy Ways»-Tournee gastiert Bob Dylan im Herbst 2026 im Zürcher Hallenstadion. Der Vorverkauf für das Konzert des US-amerikanischen Musikers und Nobelpreisträgers beginnt am Mittwoch, 22. Juli, um 11 Uhr.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bob Dylan (85) spielt am 1. November im Hallenstadion Zürich

Er wurde 2016 als erster Musiker mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet

Tickets ab 22. Juli, 11 Uhr, über Ticketcorner erhältlich

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

US-Folklegende Bob Dylan (85) setzt seine weltweite Tournee im Herbst 2026 in Europa fort und tritt am 1. November im Hallenstadion Zürich auf. Die Tour steht im Kontext seines 2020 veröffentlichten Studioalbums «Rough and Rowdy Ways». Zuletzt erschien 2025 mit «The Bootleg Series Vol. 18: Through The Open Window, 1956–1963» eine weitere zeitgeschichtliche Dokumentation seiner frühen Entwicklungsphase.





In den frühen 1960er-Jahren avancierte Dylan mit Stücken wie «Blowin’ in the Wind» und «The Times They Are a-Changin’» zur zentralen Identifikationsfigur der US-amerikanischen Folk-Bewegung. Sein Wechsel zur elektrischen Gitarre Mitte der 1960er-Jahre – markiert durch Klassiker wie «Like a Rolling Stone» – gilt als einer der einflussreichsten und kontroversesten Wendepunkte der modernen Musikgeschichte. Dylans Werk umfasst weltweit millionenfach verkaufte Tonträger und prägt seit über sechs Jahrzehnten die Popkultur. Auszeichnungen wie zahlreiche Grammy Awards, der Oscar sowie die Aufnahme in die «Rock and Roll Hall of Fame» sind Zeugnis seiner künstlerischen Relevanz.

Besondere Beziehung zur Schweiz

Als erster Musiker überhaupt wurde Bob Dylan 2016 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Die Schwedische Akademie würdigte damit seine Schöpfung neuer poetischer Ausdrücke innerhalb der grossen amerikanischen Songtradition. Dylans Leben und Wirken waren zudem wiederholt Gegenstand renommierter Filmprojekte, darunter Martin Scorseses (83) Dokumentationen «No Direction Home» und «Rolling Thunder Revue», Todd Haynes’ (65) Spielfilm «I’m Not There» sowie das Biopic «A Complete Unknown» mit Timothée Chalamet (30).

1:07 Als erster Songwriter überhaupt: Bob Dylan erhält Literatur-Nobelpreis

Zu Schweiz und Schweizer Publikum pflegt Dylan eine lange, bemerkenswerte Beziehung. Seit seinem ersten Schweizer Konzert im April 1987 – ebenfalls im Hallenstadion Zürich – gastierte er regelmässig im Land. Neben wiederholten Auftritten in Zürich, Genf und Basel sticht vor allem seine besondere Verbundenheit zum Montreux Jazz Festival hervor, wo er mehrfach auftrat, zuletzt im Summer 2023 mit zwei ausverkauften Abenden im Auditorium Stravinski.

Der reguläre Ticketvorverkauf für das Konzert startet am Mittwoch, 22. Juli, ab 11 Uhr via Ticketcorner.