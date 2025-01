«Unsere Hydranten haben kein Wasser» Stars beschuldigen Demokraten für Feuerhölle

Noch während die verheerenden Flammen in Los Angeles lodern, kritisieren Stars bereits die Behörden scharf. Von Zuständen «wie in der dritten Welt» ist die Rede, Hydranten hätten kein Wasser. Los Angeles und Kalifornien sind fest in der Hand von Demokraten.