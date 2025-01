Fünf Brände wüten in Los Angeles. Das Inferno bringt Einsatzkräfte an ihre Grenzen. Sie sind den Flammen wegen eines verhängnisvollen Klima-Mix fast machtlos ausgeliefert. Sechs Bildvergleiche aus der Metropole geben einen Einblick, mit welcher Zerstörungskraft die Feuer über die Landschaft ziehen.

Palisades-Feuer bei Malibu

Der Highway 1 zählt zu den bekanntesten Strassen in Kalifornien. Er erstreckt sich über 1055 Kilometer entlang der Westküste. Der Abschnitt, der durch Malibu führt, war vor den Bränden ein beliebter Ort für Film und Fernsehdrehs. Die Feuerwehrleute versuchen verzweifelt, die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Ein Vergleich zweier Satellitenbilder zeigt: Auch die Villen direkt am Meer wurden von den Flammen nicht verschont.

Der Sunset Boulevard erstreckt sich über 35 Kilometer von Downtown Los Angeles bis zu den Pazifikküsten in Pacific Palisades, wo der erste Brand am Montag ausgebrochen ist. Es handelt sich um das Palisades-Feuer – der bisher zerstörerischste Brand in LA. Fast 4800 Hektaren Fläche wurden verwüstet. Der Bildvergleich einer Bank am berühmten Boulevard macht die aktuell apokalyptischen Zustände deutlich.

Das Eaton-Feuer im Norden

Im Norden von LA wütet das Eaton-Feuer, der zweitstärkste Brand. Fast 4300 Hektare Fläche wurde nach Behördenangaben bisher verwüstet. Die Feuerwehrleute konnten den Brand noch nicht unter Kontrolle bringen. Das Feuer frisst sich von Haus zu Haus.

Unter anderem von der «Mendocino Villa» in Altadena dürfte nach den Löscharbeiten höchstens noch eine Ruine übrig sein.

Ein Vergleich zweier Satellitenbilder zeigt: Ganze Wohnviertel in Altadena gleichen einem Kriegsgebiet.

Bildquellen: Dukas, AFP, Keystone