Die aus Smederevo ins Serbien stammende Sängerin Sanja Doncic (36) hat ihren millionenschweren Ehemann auf ungewöhnliche Weise kennengelernt. Die in Grossbritannien lebende Künstlerin enthüllte, dass ihre Begegnung in einem Supermarkt stattfand.

«Das beweist, dass Liebe überall passieren kann, man muss es nur zulassen», erzählte Doncic. «Ich hatte keinen Einkaufskorb. Heute kann ich kochen, aber damals kaufte ich Suppe im Beutel. Er bemerkte mich, ich ihn, und er folgte mir und kaufte auch Dinge, die er nicht brauchte.»

Die formelle Vorstellung erfolgte später bei einer gemeinsamen Bekannten. Doncic, die in Smederevo aufwuchs, hat sich in Grossbritannien als Opernsängerin einen Namen gemacht. Sie betont, dass die Briten Kunst sehr schätzen und sie als Künstlerin, nicht nur als Sängerin wahrnahmen. Die Sprachbarriere überwand sie schnell, was ihr den Weg zu zahlreichen Auftritten ebnete.

Auftritt mit royaler Zuhörerschaft

Ein besonderes Highlight ihrer Karriere war ein Auftritt in Abu Dhabi. «Mein Mann hat Freunde in Abu Dhabi, und so hatte ich die Gelegenheit, für Scheich Mohammed, den Neffen des Herrschers von Dubai, zu singen», berichtete Doncic stolz. Die Zuhörer waren von ihren Arien begeistert, äusserten aber den Wunsch, etwas auf Arabisch zu hören.«Ich sagte ihnen: ‹Geben Sie mir zwei Tage›. Ich ging ins Hotel und verbrachte zwei Tage damit, in meinem Zimmer ein arabisches Lied zu hören», erinnerte sich die Sängerin.

