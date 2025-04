Frauke Ludowig hat am Wochenende ihre Heimatstadt Wunstorf in Deutschland besucht. Dabei hat die RTL-Moderatorin einen Zwischenstopp bei ihrem Papa Frank eingelegt, der sich sichtlich über den Besuch gefreut hat.

1/6 Herzig-Alarm: Frauke Ludowig hat am Sonntag ein Foto mit ihrem Papa Franz gepostet. Darauf zeigt sich die Moderatorin ganz locker, ungeschminkt und im Trainer. Foto: Instagram Screenshot

Darum gehts Frauke Ludowig zeigt sich ungeschminkt auf Instagram bei Familienbesuch

Fans feiern die Moderatorin für ihre Authentizität und Nahbarkeit

Ludowigs 21-jährige Tochter Nele hat wie ihre Mutter einen Podcast

Frauke Ludowig (61) kennen wir top-gestylt aus der RTL-Sendung «Exklusiv». Doch die Moderatorin kann auch ganz casual, wie sie auf Instagram zeigt. Ihren Fans gibt sie dort nämlich regelmässig Einblicke in ihr Privatleben. So auch am Sonntag vor Ostern, wo sie ihren Papa Franz in ihrer Heimatstadt Wunstorf besucht hat. Auf einem Foto zeigt sich Ludowig ungeschminkt in einem grauen Trainer und mit grosser Sonnenbrille. Neben ihr steht ihr über 90-jährige Vater, der breit in die Kamera grinst.

Mit dabei ist auch ihre älteste Tochter Nele (21), die übrigens wie Mama den Podcast «Nele Meets» hat, und ihr Bruder Frank. Auf dem zweiten Bild in der Fotostrecke umarmt Nele Ludowig liebevoll ihren Opa. In der Bildunterschrift steht: «Zwischenstopp Wunstorf» mit den Hashtags: «Family Love und Heimatliebe».

Fans sind begeistert von Frauke Ludowigs Nahbarkeit

Dass sich Frauke Ludowig von ihrer privaten Seite zeigt, schätzen ihre Fans sehr. Auf Instagram schreiben ihre Follower: «Wie schön mit deinem Papa» und «Da geht mein Herz auf». Ausserdem sammeln sich unter dem Beitrag zahlreiche Herz-Emojis.

Ob es zu Ostern weitere Family-Schnappschüsse mit der ganzen Familie gibt?