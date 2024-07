Das musst du für die Taylor Swift Konzerte in Zürich wissen

In der kommenden Woche ist es so weit: Taylor Swift kommt nach Zürich. Die Fans würden wohl am liebsten heute schon vor dem Letzigrund campen. Doch das ist nicht erlaubt. Worauf du am Konzert des Mega-Stars sonst noch achten musst, erfährst du hier.

1/5 Bald ist es so weit und Mega-Star Taylor Swift kommt nach Zürich.

Silja Anders Redaktorin People

Taylor Swift (34) ist aktuell wohl der grösste Superstar, den die Welt zu bieten hat. Und sie kommt in die Schweiz! Nicht nur für ein, sondern gleich für zwei Konzerte, nämlich am Dienstag, 9. Juli und Mittwoch, 10. Juli. Diese rücken nun immer näher und die Fans warten schon ungeduldig.

Jetzt aber nur nicht übermütig werden und Zelt samt Schlafsack zum Zürcher Letzigrund schleppen. Denn vor dem Eingang zu campen, ist nicht erlaubt. Hier erfahrt ihr, worauf ihr achten müsst, um eure Taylor-Swift-Experience in vollen Zügen geniessen zu können.

Fahrplan an den Konzerttagen

10 Uhr: Ab 10 Uhr morgens könnt ihr euch zum Letzigrund in Zürich begeben und dort in die Schlange begeben.

Ab 12 Uhr: Die Kasse beim Stadion ist geöffnet, für Fragen der Fans, die schon vor Ort sind, oder falls noch jemand ein Ticket ergattern möchte.

14.30 Uhr: Du hast einen Early Entry VIP-Zugang? Glückwunsch! Ab 14.30 Uhr darfst du ins Stadion. Dies gilt allerdings nur für die «Ready For It» und «We Never Go Out Of Style»-VIP-Pakete.

15.30 Uhr: Jetzt wird es spannend, denn ab 15.30 Uhr dürfen alle weiteren Fans ins Stadion strömen. Jetzt könnte es eigentlich losgehen, oder?

17.45 Uhr: Die Vorband Paramore bringt die Fans in Stimmung.

19 Uhr: Der lang ersehnte Moment ist gekommen: Das Konzert zur «Eras Tour» von Taylor Swift beginnt, der Pop-Star betritt die Bühne!

22.15 Uhr: Schön war es! Das Konzert ist vorbei – und war für viele Fans wahrscheinlich nicht lang genug.

Wichtige Infos für den Einlass

Dein Ticket ist personalisiert. Eine Übertragung ist nicht möglich. Ausserdem musst du deinen Ausweis im Original dabei haben, denn das Einlasspersonal wird überprüfen, ob der Name auf dem Ausweis und dem Ticket übereinstimmen. Ansonsten kann dir der Eintritt zum Stadion verwehrt werden.

Merchandise

Wer Merchandise zur «Eras Tour» kaufen will, kann dies entweder vor Ort im Stadion tun oder auf dem Turbinenplatz in Zürich. Die Öffnungszeiten sind hierfür:

Montag, 8. Juli, von 10 Uhr bis 20 Uhr

Dienstag, 9. Juli, von 10 Uhr bis 19 Uhr

Mittwoch, 10. Juli, von 10 Uhr bis 19 Uhr