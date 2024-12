Trailer Black Bag Cate Blanchett läuft durch die Zürcher Innenstadt

Hollywoodstar Kate Blanchett dreht heimlich in Zürich! Für den Spionage-Thriller «Black Bag» wurde die Schauspielerin unbemerkt in der Altstadt und auf der Münsterbrücke gefilmt. Der Film mit Michael Fassbender kommt im März in die Kinos.