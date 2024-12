Der Unterschied zu vorher Donatella Versace verzichtet auf Filler im Gesicht

Die Schönheitsbilder ändern sich. Waren einst glatte, aufgeplusterte Gesichter das Non plus ultra, ist es heute der natürliche Look, dafür werden Filler aufgelöst. Ein Trend, dem auch in der Schweiz immer mehr Frauen und Männer folgen.