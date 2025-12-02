Rapper Olexesh trauert um seinen neugeborenen Sohn Mian Maxim Kosarev. In einem emotionalen Instagram-Post teilt der 37-Jährige seinen Schmerz mit der Öffentlichkeit. Erst vor kurzem starben seine Mutter und sein Grossvater.

In einem emotionalen Instagram-Post teilt Deutschrapper Olexesh (37) ein Foto seines Babys und schreibt dazu: «Ruhe in Frieden, Mian Maxim Kosarev. Mein Leben, mein Glück auf Erden. [...] Die ganze Welt soll dich kennen. Alle, die Papa lieben, sollen dich auch lieben und wissen, dass es dich gab!» Und weiter: «Lieber Gott im Himmel, ich weiss nicht, was ich gerade durchmache, du allein schenkst uns das Leben und du nimmst es wieder.»

«Du bist mein Ein und Alles – für immer»

Er fügt hinzu: «Ich möchte, dass ihr alle ihn kennt und ihm die letzte Ehre erweist. Papa hat es nicht leicht. Die Besten gehen zuerst. Ich liebe dich, mein Sohn. Du bist mein Ein und Alles – für immer!» Der Säugling starb kurz nach seiner Geburt. In der Kommentarspalte häufen sich derzeit die Mitleids-Bekundungen.

Der Verlust seines Kindes ist nicht der einzige Schicksalsschlag, den der Künstler in letzter Zeit verkraften musste. Erst vor drei Wochen verstarb seine Mutter, von der er sich ebenfalls öffentlich verabschiedete. «Ich bin am Ende meiner Kräfte und am Ende mit meinen Gefühlen. [...] Ich habe heute den wichtigsten Menschen in meinem Leben verloren», schrieb er damals auf Instagram.

Das Jahr 2025 war für Olexesh von Verlusten geprägt. Neben Sohn und Mutter musste er auch den Tod seines Grossvaters verkraften. Im Juli teilte er seinen Fans mit: «Danke, dass du mich immer geliebt hast, und danke, dass du bei uns warst. Wir haben viele verrückte Jahre zusammen erlebt. Du bist mein Ein und Alles, Opa Valeri.»

Der 1988 in der Ukraine geborene Künstler, der 2018 seinen musikalischen Durchbruch in Deutschland feierte, hält sein Privatleben normalerweise weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.