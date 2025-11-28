Tiktok-Star Tini Younger trauert um den Verlust eines ihrer ungeborenen Zwillingsmädchen. Die beliebte Köchin teilte die tragische Nachricht auf Instagram mit und berichtet, dass das Baby Arya in der 36. Schwangerschaftswoche verstarb.

Darum gehts Tiktok-Köchin Tineke Younger verliert eines ihrer ungeborenen Zwillingsmädchen

Komplikationen in der 36. Schwangerschaftswoche

Younger hat über 2 Millionen Instagram-Follower und 12 Millionen Tiktok-Fans Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die beliebte Tiktok-Köchin Tineke «Tini» Younger (24) hat eine erschütternde Nachricht mit ihren Fans geteilt. Auf Instagram trauert Younger, die durch ihre Kochvideos in sozialen Medien Bekanntheit erlangte, um eines ihrer ungeborenen Zwillingsmädchen. «Das ist nicht der Beitrag, bei dem ich jemals gedacht hätte, dass ich ihn teilen würde, nachdem die Zwillinge gekommen sind. Leider haben wir Anfang dieser Woche unser süsses Mädchen Arya (Baby A) verloren.»

Die Influencerin erklärte, dass sie fast die 36. Schwangerschaftswoche erreicht hatte, als es zu Komplikationen kam. Eine Plazentaablösung führte zum Verlust eines der Babys. Trotz dieser tragischen Wendung gibt es auch positive Nachrichten: Der Zwillingsschwester von Arya geht es laut Younger gut und sie atmet selbständig.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Beide sind so schön, und Arya wird immer gefeiert werden. Ihre Schwester wird wissen, dass sie eine Zwillingsschwester hat, und zwar eine wunderschöne», so die Köchin weiter. Younger, die über 2 Millionen Instagram-Follower und mehr als 12 Millionen Tiktok-Fans hat, kündigte an, eine Auszeit zu nehmen. Sie versicherte jedoch: «Ich verspreche, dass ich zurückkommen werde.»

«Wir senden euch unsere ganze Liebe»

Die US-amerikanische Köchin und Kochbuchautorin Tini Younger wurde durch ihre Teilnahme an der zweiten Staffel von «Next Level Chef» mit Gordon Ramsay einem breiteren Publikum bekannt. Anschliessend moderierte sie eine Youtube-Show auf Ramsays Kanal. Der Starkoch kommentierte ihren Beitrag mit vier Herzen und den Worten: «Wir senden euch unsere ganze Liebe».