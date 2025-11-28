DE
FR
Abonnieren

Tragödie für Tini Younger
Koch-Influencerin verliert eines ihrer Zwillingsbabys

Tiktok-Star Tini Younger trauert um den Verlust eines ihrer ungeborenen Zwillingsmädchen. Die beliebte Köchin teilte die tragische Nachricht auf Instagram mit und berichtet, dass das Baby Arya in der 36. Schwangerschaftswoche verstarb.
Publiziert: 07:21 Uhr
|
Aktualisiert: vor 34 Minuten
1/6
Die Kochbuchautorin und erfolgreiche Influencerin Tini Younger trauert um eines ihrer Zwillingsmädchen.
Foto: Instagram / tiniyounger

Darum gehts

  • Tiktok-Köchin Tineke Younger verliert eines ihrer ungeborenen Zwillingsmädchen
  • Komplikationen in der 36. Schwangerschaftswoche
  • Younger hat über 2 Millionen Instagram-Follower und 12 Millionen Tiktok-Fans
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_441.JPG
bliki.jpg
Saskia Schär und BliKI

Die beliebte Tiktok-Köchin Tineke «Tini» Younger (24) hat eine erschütternde Nachricht mit ihren Fans geteilt. Auf Instagram trauert Younger, die durch ihre Kochvideos in sozialen Medien Bekanntheit erlangte, um eines ihrer ungeborenen Zwillingsmädchen. «Das ist nicht der Beitrag, bei dem ich jemals gedacht hätte, dass ich ihn teilen würde, nachdem die Zwillinge gekommen sind. Leider haben wir Anfang dieser Woche unser süsses Mädchen Arya (Baby A) verloren.»

Die Influencerin erklärte, dass sie fast die 36. Schwangerschaftswoche erreicht hatte, als es zu Komplikationen kam. Eine Plazentaablösung führte zum Verlust eines der Babys. Trotz dieser tragischen Wendung gibt es auch positive Nachrichten: Der Zwillingsschwester von Arya geht es laut Younger gut und sie atmet selbständig.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

«Beide sind so schön, und Arya wird immer gefeiert werden. Ihre Schwester wird wissen, dass sie eine Zwillingsschwester hat, und zwar eine wunderschöne», so die Köchin weiter. Younger, die über 2 Millionen Instagram-Follower und mehr als 12 Millionen Tiktok-Fans hat, kündigte an, eine Auszeit zu nehmen. Sie versicherte jedoch: «Ich verspreche, dass ich zurückkommen werde.»

Mehr Baby-Geschichten
Mujinga Kambundji bringt erstes Kind zur Welt
«Alle bei bester Gesundheit»
Mujinga Kambundji bringt erstes Kind zur Welt
Die japanische Methode: So schläft dein Baby in 13 Minuten ein
Einfach, aber effizient
Japanische Methode: So schläft dein Baby in 13 Minuten ein

«Wir senden euch unsere ganze Liebe»

Die US-amerikanische Köchin und Kochbuchautorin Tini Younger wurde durch ihre Teilnahme an der zweiten Staffel von «Next Level Chef» mit Gordon Ramsay einem breiteren Publikum bekannt. Anschliessend moderierte sie eine Youtube-Show auf Ramsays Kanal. Der Starkoch kommentierte ihren Beitrag mit vier Herzen und den Worten: «Wir senden euch unsere ganze Liebe». 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen