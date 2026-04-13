Die Ärzte kommen 2027 nach Zürich

Darum gehts
- Die Ärzte starten 2027 eine grosse Tour mit über 30 Konzerten
- Zwei Zürich-Shows im Hallenstadion am 19. und 20. Mai geplant
- Tourstart am 8. April 2027 in Berlin, Abschluss im Juni in Wuhlheide
Die Ärzte kommen zurück! Die Kultband kündigt ihre grosse Tour für 2027 an, wie «Bild» berichtet – und versetzt Fans in Vorfreude. «Die Beste Band der Welt», wie die Ärzte gerne genannt werden, verspricht: «Eine Hühnerhaut nach dem andern!», heisst es auf der Webseite der kultigen Punkrocker. Die Tour startet am 8. April 2027 in der Max-Schmeling-Halle in Berlin und endet mit zwei grossen Open-Air-Konzerten in der Wuhlheide Anfang Juni. Dazwischen sind über 30 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Ärzte kommen nach Zürich – dort werden sie am 19. und 20. Mai 2027 das Hallenstadion rocken.
Bela (63), Farin (62) und Rod (57) nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise voller Emotionen, Erinnerungen und dem unverkennbaren Mix aus Chaos und Herz, der die Band seit den 80ern ausmacht. «Manchmal kommen sie wieder. Drei «die ärzte» mit dem Kontrabass stehen auf der Bühne und erzählen sich was. Mit Tschingderassabum und Täterätä», schreiben sie gewohnt humorvoll auf ihrer Seite. Am Ende sollen «alle glücklich. Mit gutem Gewissen. Versprochen.» sein.
Nach ihren gefeierten Konzerten 2024 auf dem Tempelhofer Feld war es ruhig um die Berliner Band. Doch Pausen sind für die Ärzte nichts Neues. Ihre letzten Alben «HELL» (2020) und «DUNKEL» (2021) wurden von Fans gefeiert. Ob bis zur Tour neues Material erscheint, bleibt offen, doch laut «Bild» haben sie mit ihrem riesigen Songkatalog genug Hits für unvergessliche Nächte – und gehören weiterhin zu den stärksten Live-Acts Deutschlands.
Der Vorverkauf startet am 15. April, 10 Uhr, hier – exklusiv auf der Seite der Band.