Die Ärzte kommen 2027 nach Zürich

Die Ärzte gehen 2027 auf grosse Tour! Ab 8. April starten Bela (63), Farin (62) und Rod (57) in Berlin und spielen über 30 Shows, darunter auch in Zürich. Finale: Juni in der Wuhlheide.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Ärzte starten 2027 eine grosse Tour mit über 30 Konzerten

Zwei Zürich-Shows im Hallenstadion am 19. und 20. Mai geplant

Tourstart am 8. April 2027 in Berlin, Abschluss im Juni in Wuhlheide War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Die Ärzte kommen zurück! Die Kultband kündigt ihre grosse Tour für 2027 an, wie «Bild» berichtet – und versetzt Fans in Vorfreude. «Die Beste Band der Welt», wie die Ärzte gerne genannt werden, verspricht: «Eine Hühnerhaut nach dem andern!», heisst es auf der Webseite der kultigen Punkrocker. Die Tour startet am 8. April 2027 in der Max-Schmeling-Halle in Berlin und endet mit zwei grossen Open-Air-Konzerten in der Wuhlheide Anfang Juni. Dazwischen sind über 30 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Ärzte kommen nach Zürich – dort werden sie am 19. und 20. Mai 2027 das Hallenstadion rocken.

Bela (63), Farin (62) und Rod (57) nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise voller Emotionen, Erinnerungen und dem unverkennbaren Mix aus Chaos und Herz, der die Band seit den 80ern ausmacht. «Manchmal kommen sie wieder. Drei «die ärzte» mit dem Kontrabass stehen auf der Bühne und erzählen sich was. Mit Tschingderassabum und Täterätä», schreiben sie gewohnt humorvoll auf ihrer Seite. Am Ende sollen «alle glücklich. Mit gutem Gewissen. Versprochen.» sein.

Nach ihren gefeierten Konzerten 2024 auf dem Tempelhofer Feld war es ruhig um die Berliner Band. Doch Pausen sind für die Ärzte nichts Neues. Ihre letzten Alben «HELL» (2020) und «DUNKEL» (2021) wurden von Fans gefeiert. Ob bis zur Tour neues Material erscheint, bleibt offen, doch laut «Bild» haben sie mit ihrem riesigen Songkatalog genug Hits für unvergessliche Nächte – und gehören weiterhin zu den stärksten Live-Acts Deutschlands.

Der Vorverkauf startet am 15. April, 10 Uhr, hier – exklusiv auf der Seite der Band.