Linda de Mol setzt auf Fitness und Nahrungsergänzung, um gesund zu bleiben. Im Magazin «Linda» erzählt sie von ihrem Fitnessprogramm. Gesundheitstipps im Netz sieht sie kritisch.

Fynn Müller People-Redaktor

Kult-Moderatorin Linda de Mol (61) fühlt sich mit 61 noch voller Energie. Wie sie das schafft? Im Interview mit der Zeitschrift «Linda» verrät sie ihre Tipps für ein jugendliches Aussehen und körperliche Fitness. «Ich habe erst nach meinem 50. Geburtstag begonnen, mich wirklich um meine Gesundheit zu kümmern», gibt sie offen zu.

Heute setzt die 61-Jährige, die mit ihrer Sendung «Traumhochzeit» die deutsche TV-Landschaft prägte, auf intensives Krafttraining, um den altersbedingten Muskelabbau zu bremsen. Auch geistig bleibt sie aktiv: «Ich habe angefangen, Portugiesisch zu lernen, weil das Gehirn in meinem Alter angeblich ständig neue Verbindungen knüpfen muss», erklärt sie.

Zudem achtet sie auf gesunde Gelenke und Organe, indem sie täglich Kalzium-, Vitamin-D- und Fischölkapseln einnimmt. Ihre Fitnessroutine beinhaltet sogar eine ungewöhnliche Übung: Ohne Hände vom Boden aufstehen – ein echter Balanceakt.

Schönheitseingriffe sieht Linda de Mol pragmatisch. «Seit ich mir mit 60 den Hals habe liften lassen, sind die Rollkragenpullis und Schals, die ich immer öfter trug, wieder im Schrank. Mit ein wenig Botox jedes Jahr habe ich keine tiefe Falte mehr zwischen den Augenbrauen.» Kombiniert mit Laserbehandlungen, fühle sie sich wohl in ihrer Haut.

Comeback mit Partner

Privat hat Linda de Mol turbulente Jahre hinter sich: Nach der Trennung von Jeroen Rietbergen (54) im Jahr 2022 fand das Paar 2024 wieder zueinander. Trotz der Skandale um ihren Partner entschied sich die Moderatorin für Vergebung: «Nach einem Jahr der Trennung, in dem buchstäblich keine Nacht verging, in der ich mich nicht in den Schlaf geweint hatte (...), beschloss ich, dass es so nicht weitergehen konnte.»



