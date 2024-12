1/5 Sind wieder ein Paar: Jeroen Rietbergen und Linda de Mol. Foto: imago/NL Beeld / EM-Press/Patrick van Emst

Die Moderatorin Linda de Mol (60) und Jeroen Rietbergen (53) haben ihre Beziehung neu aufleben lassen. Wie die niederländische Zeitung «De Telegraaf» berichtet, bestätigte dies mittlerweile auch das Management von de Mol. Die Nachricht kommt knapp drei Jahre nach ihrer Trennung, die durch den Missbrauchsskandal bei «The Voice of Holland» ausgelöst wurde.

«Mit wem will ich die Zeit verbringen, die mir noch gegeben ist? Darüber bin ich mir inzwischen im Klaren, auch wenn es ein langer und mühsamer Weg war», schreibt de Mol bereits in der aktuellen Ausgabe ihres Magazins «LINDA.» und bestätigte bereits damit indirekt die wieder aufgeflammte Liebe zu ihrem Ex-Partner.

«Schwerwiegende» und «schockierende» Anschuldigungen

Die Trennung des Paares erfolgte Anfang 2022, nachdem bekannt geworden war, dass Rietbergen als Bandleader bei «The Voice of Holland» seine Machtposition missbraucht und Kandidatinnen sexuell belästigt haben soll. RTL Nederland hatte die Ausstrahlung der Sendung daraufhin ausgesetzt und berichtet, dass Rietbergen als Bandleader zurücktrete. Der Sender sprach zudem von «schwerwiegende» sowie «schockierenden» Anschuldigungen, von denen man zuvor nichts gewusst habe.

Die Vorwürfe waren nach Recherchen des Rundfunkverbandes BNNVARA bekannt geworden. Rietbergen hatte laut Medienberichten eingeräumt, sexuelle Kontakte gehabt zu haben, die mehrere Jahre zurückliegen sollen. De Mol hatte in einem Statement im September 2022 erklärt, in einem «schrecklichen Albtraum» zu leben. Ausserdem wisse sie nicht mehr, «was wahr ist und was nicht.»

Versöhnung nach Ermittlungen

Nachdem die Ermittlungen gegen Rietbergen eingestellt wurden, näherte sich das Paar laut zahlreichen Medienspekulationen wieder an. In einem kürzlich geführten Interview mit der «Telegraaf» sprach de Mol davon, dass die Gerüchte um eine mögliche Versöhnung «vor allem ein Medien-Ding» seien. Nun bestätigte sich, was viele bereits vermuteten: Die TV-Moderatorin und der Musiker wagen einen Neuanfang.