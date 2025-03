1/2 Linda de Mol macht in einem neuen Artikel kein Geheimnis um ihre Beauty-Eingriffe. Foto: imago images/ANP

Die niederländische TV-Moderatorin Linda da Mol (60) steht offen zu ihren Beauty-Eingriffen. In einem Leitartikel für die von ihr gegründete Frauenzeitschrift «Linda» verrät sie, dass sie sich ihren «beginnenden Truthahnhals» habe straffen lassen. Seitdem fühle sie sich wieder wohl.

«Die Rollkragenpullis sind wieder im Schrank»

«Seit ich mir letztes Jahr mit 60 den Hals habe liften lassen, sind die Rollkragenpullis und Schals, die ich immer öfter trug, wieder im Schrank. Mit ein wenig Botox jedes Jahr habe ich keine tiefe Falte mehr zwischen den Augenbrauen, und dank Laser und einigen ähnlichen Behandlungen sieht meine Haut für eine 60-Jährige ziemlich gut aus», schreibt sie in ihrem Leitartikel für die neue Ausgabe der niederländischen Frauenzeitschrift.

Sie hätte das Geld lieber für andere Dinge ausgegeben

Obwohl sie offen zu den Eingriffen steht, wünsche sie sich, sie hätte so viel Selbstvertrauen gehabt, «alles einfach geschehen zu lassen» und dass sie das Geld stattdessen für «sinnvollere» Dinge ausgegeben hätte.

Dass in der Branche nicht alle offen mit ihren Schönheitseingriffen umgehen, ärgere sie. «Ich habe zum Beispiel einmal eine bekannte Kollegin im Wartezimmer meines Botox-Arztes getroffen, die kurz zuvor in einem Interview, das ich mit ihr gelesen hatte, sagte: 'Botox und so? Niemals, ich habe das Glück, die Haut meiner Mutter zu haben: Sie ist siebzig und hat nicht eine einzige Falte.»

«Habe mich nie als besonders schön empfunden»

In dem Instagram-Post zur neuen Ausgabe wird de Mol zudem zitiert: «Ich wünschte, ich hätte das Selbstvertrauen gehabt, alles wegzulassen, aber ich habe mich nie als besonders schön empfunden und war schon in jungen Jahren unsicher, was mein Aussehen angeht. Die harschen Meinungen darüber, die in dem Moment aufkamen, als ich eine niederländische Berühmtheit wurde, haben das nicht besser gemacht.» Man solle «vor allem nicht lügen, dass wir mit 50 noch eine tolle Haut haben, indem wir viel Wasser trinken», findet die 60-jährige TV-Ikone.

2003 gründete de Mol das Lifestyle-Magazin «Linda», das zu den auflagenstärksten Zeitschriften der Niederlande zählt. Das Unternehmen, das das Magazin herausgibt, gehört zum Medienkonzern von Linda de Mols Bruder John de Mol (69).

Hierzulande ist die niederländische Showmasterin vor allem durch die Fernsehshows «Traumhochzeit» (1992–2000), «Domino Day» (1998–2002), «Der Millionendeal» (2004) oder «The Winner is...» (2012) bekanntgeworden.