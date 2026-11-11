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Heidi Klum postet Video
Tokio Hotel heizen dem Hallenstadion ein

Tokio Hotel machen mit ihrer «Arena 2026»-Tour Halt im Zürcher Hallenstadion.
Publiziert: 08:02 Uhr
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