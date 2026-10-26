Gitta Lindemann ist tot. Die frühere NDR-Kulturchefin und Mutter von Rammstein-Sänger Till Lindemann (63) starb im Alter von 87 Jahren.

Darum gehts Gitta Lindemann starb mit 87 Jahren in Nordwestmecklenburg

Sie war Lyrikerin, Journalistin und Mutter von Till Lindemann

Sie leitete beim NDR Kultur und gründete das Literatur-Café

Gitta Lindemann ist gestorben. Die Lyrikerin und Journalistin starb am Wochenende in ihrem Zuhause in Nordwestmecklenburg. Das berichtet der NDR unter Berufung auf die Familie.

Einem breiteren Publikum war sie als Ehefrau des DDR-Schriftstellers Werner Lindemann (1926–1993) und als Mutter von Rammstein-Sänger Till Lindemann (63) bekannt.

Geboren wurde sie am 11. April 1939 in Dresden. Ihre Liebe zu Büchern verdankte sie nach eigener Aussage dem neuen Mann ihrer Mutter. «Das war ein Lehrer, und der wusste, wie man mit Kindern umgeht. Der hat mich einfach korrumpiert», erzählte sie. Er ermutigte sie auch zum Journalistik-Studium in Leipzig, das sie von 1957 bis 1962 absolvierte.

Wegen Werner Lindemann zog sie 1968 in den Norden. Sie arbeitete beim Radio der DDR in Neubrandenburg und pendelte mit den beiden Kindern ins Familienhaus nach Drispeth bei Schwerin.

Literatur war ihr Leben

Mit dem Mauerfall änderte sich ihr Leben grundlegend. Die Bücher ihres Mannes wurden nicht mehr verlegt, 1993 starb er. Zu dieser Zeit hatte sie gerade die Leitung der Kulturredaktion beim NDR Mecklenburg-Vorpommern übernommen. Sie rief das «Literatur-Café» ins Leben und widmete sich im «Kunstkaten» kulturellen Themen aus dem Land. Bis 2002 leitete sie die Redaktion.

Der Kultur blieb sie auch danach verbunden. 2023 erschien ihr Buch «Meine Fensterplätze» mit Lebenserinnerungen. Im Frühjahr stellte sie auf der Leipziger Buchmesse ihren Lyrikband «Lautlos» vor und las ihr Gedicht «Himmel».