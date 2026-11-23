Til Schweiger ist zu Gast in der «NDR Talk Show» und spricht dort erstmals über die dunkelste Phase seines Lebens. Der Schauspieler erzählt von einer lebensgefährlichen Sepsis und wie er sich ohne Alkohol auf Mallorca erholt hat.

Darum gehts Til Schweiger überlebte eine lebensgefährliche Sepsis

Sie verzögerte seine Rückenoperation wegen Skoliose und Zyste

Seit fast einem Jahr alkoholfrei, erholte er sich auf Mallorca

Fynn Müller People-Redaktor

Darauf haben die Fans von Til Schweiger (62) gewartet. Nach langer Funkstille wagt der Schauspieler den nächsten TV-Auftritt und gibt in der «NDR Talk Show» Einblicke in die gesundheitlichen Herausforderungen der letzten Jahre. «Das war so der Tiefpunkt meines Lebens», gesteht der Deutsche.

Schweiger berichtet von einer ernsten Sepsis, die ihn beinahe sein Bein gekostet hätte und von einer schweren Skoliose sowie einer Zyste im Rücken. «Ich konnte kaum noch laufen. Ich bin wirklich an Krücken gegangen oder mit dem Rollator», schildert er. Eine notwendige Rückenoperation musste verschoben werden, da sie aufgrund der Blutvergiftung zu riskant gewesen wäre.

Schweiger trinkt keinen Alkohol mehr

Heute zeigt sich Schweiger optimistisch. Seit fast einem Jahr verzichtet er komplett auf Alkohol und fühlt sich dadurch deutlich besser. «Du bist viel klarer im Kopf. Du bist viel aufgeräumter. Du kannst Sachen viel mehr geniessen, wenn du eine klare Birne hast», sagt der Schauspieler.

Auch privat scheint Schweiger zur Ruhe gekommen zu sein. Die vergangenen Monate habe er genutzt, um sein Leben auf der spanischen Insel Mallorca zu geniessen. «Ich wollte eigentlich meine Kinder auf einem Bauernhof grossziehen. Das ging aber leider nicht mit der Mutter. Die hatte da keinen Bock drauf», erzählte er in der Sendung.

Der Auftritt in der TV-Show markiert für ihn einen Neuanfang – körperlich und mental. «Es ging mir wirklich nicht gut, aber jetzt geht es mir wieder besser.»