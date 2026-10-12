Eineinhalb Jahre hat Til Schweiger auf Instagram geschwiegen. Jetzt meldet er sich mit einem Foto zurück, das viele erst für einen KI-Fake halten. Er lächelt an der Seite von Hollywood-Legende Jackie Chan in die Kamera.

Darum gehts Til Schweiger meldet sich nach 18 Monaten auf Instagram

Das Setfoto mit Jackie Chan hielten Fans teils für KI

Nach Sepsis 2024 dreht er «Armour of God» in Kasachstan.

Fynn Müller People-Redaktor

Til Schweiger (62) meldet sich nach Monaten bei seinen Fans zurück. Am Montag postet der deutsche Schauspieler einen Schnappschuss mit Jackie Chan (72).

Das Foto wirkt für seine Anhänger so unwirklich, dass ein Fan unter dem Beitrag zweifelt. «Ich dachte gerade, das ist eine verdammt gute KI», schreibt er. Das Bild ist echt. Es entstand am Set des Actionfilms «Armour of God: Ultimatum».

Zwei Posts an einem Tag

Nach rund anderthalb Jahren Funkstille legt Schweiger gleich doppelt nach. Neben dem Schnappschuss mit Chan postet er ein Bild eines kleinen Hundes.

Ein User schreibt: «Wow Til, du siehst jetzt viel besser aus, machst einen echt guten Eindruck.» Dazu kommen «Gänsehaut», «So schön dich zu sehen» und «Schön mal wieder was von dir zu sehen, Til».

Dreh in Kasachstan

Schweiger gehört zum internationalen Cast des vierten Teils der Jackie-Chan-Reihe. Die Produktionsfirma Salem Entertainment hatte das schon im September verraten. Gedreht wird unter anderem in Kasachstan. Chan schlüpft wieder in die Rolle des Schatzjägers Asian Hawk, der einem antiken Artefakt namens Tumar hinterherjagt. Die Premiere ist für Februar 2027 geplant.

Welche Rolle Schweiger spielt, ist noch ein Geheimnis. Bekannt ist der Deutsche unter anderem aus «Knockin’ on Heaven’s Door» und aus Quentin Tarantinos «Inglourious Basterds».

Schwere Zeit liegt hinter ihm

Dass es still um Schweiger geworden war, hatte einen ernsten Grund. Im Frühjahr 2024 musste er wegen einer schweren Sepsis in einem Spital auf Mallorca behandelt werden. Auslöser war eine Wunde am Schienbein, in die Keime gelangt waren.

Seither zeigte er sich nur noch selten. Im Herbst 2025 war er in der ARD-Show «Klein gegen Gross» zu Gast. Im September 2026 folgte ein Auftritt bei «Schlag den Star». Dort unterstützte er seine Töchter Luna und Lilli.

Mit dem neuen Schnappschuss zeigt er seinen Fans, dass er wieder dreht – und bald wieder auf der Kinoleinwand zu sehen sein wird.