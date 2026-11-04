Til Schweiger ist frisch verliebt

Darum gehts Til Schweiger hat eine neue Freundin

Seit dem 1. Februar trinkt er keinen Alkohol mehr

Für ihn hätte frühe Therapie den Set-Ausraster wohl verhindert

Fynn Müller People-Redaktor

So privat sieht man Til Schweiger (62) nur selten. Im «Playboy»-Interview verrät der deutsche Kinostar, dass er wieder in festen Händen ist. Den Namen der Frau nennt Schweiger nicht. Mehrere deutsche Medien berichten, dass eine Kitaleiterin aus Berlin sein Herz erobert habe. Sie soll ihn oft in seiner Finca auf Mallorca besuchen.

Genau dort sei es kürzlich zu einem Moment gekommen, der Schweiger die Augen geöffnet habe: «Meine Freundin hat neulich zu mir gesagt: ‹Ist dir eigentlich bewusst, wie schön das hier alles ist, das du erschaffen hast? Dass du das in deinem Leben ohne Hilfe ganz allein aufgebaut hast? Du müsstest doch jeden Tag über dein Grundstück laufen und dich da drüber freuen.›»

Schweiger trinkt keinen Alkohol mehr

Im Interview macht der Schauspieler ausserdem öffentlich, dass er seit einem halben Jahr trocken ist. «Ich habe seit dem 1. Februar keinen Alkohol mehr getrunken.» Zuvor hatte er versucht, den Konsum mit einer Zwei-Gläser-Regel zu begrenzen. «Eine Zeit lang hat das wunderbar funktioniert, aber dann hat es sich wieder eingeschlichen, dass es doch mehr wurde als zwei Gläser.»

Die Konsequenz: Schweiger hörte von einem auf den anderen Tag auf. «Ich habe die Kontrolle mehr als einmal verloren und mehr als einmal zu viel. Ich wusste, ich muss das ändern.» Und er ist sich sicher: «Von meiner Persönlichkeit her bin ich sicher eine Suchtperson.»

Rückblickend sieht er auch den Ausraster am Set von «Manta Manta – Zwoter Teil» anders. 2023 war bekannt geworden, dass er einem Line Producer eine Ohrfeige verpasst hatte. Schweiger bestätigt das erneut und sagt, er habe sich noch am selben Tag entschuldigt.

Dank der Therapie sieht er den Vorfall heute anders: «Wenn ich die Therapie früher gemacht hätte, wäre dieser Ausraster am Set wahrscheinlich nicht passiert.» Heute sei er «in einem Stadium von innerer Ruhe, in der ich mein ganzes Leben nicht war».