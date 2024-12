1/5 Krokodil Burt mit «Crocodile Dundee»-Star Paul Hogan. Foto: imago/Everett Collection

Auf einen Blick Krokodil Burt aus «Crocodile Dundee» ist tot

Burt war ein wilder und faszinierender Botschafter für Krokodilaufklärung

Das über 5 Meter lange Krokodil wurde schätzungsweise über 90 Jahre alt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Der heimliche Star von «Crocodile Dundee» ist tot. Das Krokodil Burt, das neben Paul Hogan (85) in dem Kultfilm von 1986 zu sehen war, starb am Wochenende. Dies gab der Reptilienzoo «Crocosaurus Cove» im australischen Darwin über seine Facebook-Seite bekannt.

«Mit grosser Trauer geben wir den Tod von Burt, dem legendären Salzwasserkrokodil und Star des australischen Klassikers Crocodile Dundee, bekannt», schrieb der Zoo. Das Tier sei friedlich gestorben, heisst es weiter. Burt sei schätzungsweise über 90 Jahre alt geworden, mit seinem Tod sei eine «unglaubliche Ära» zu Ende gegangen.

Filmstar, Botschafter und eingefleischter Junggeselle

In den 1980er-Jahren wurde Burt im australischen Reynolds River gefangen. 1986 stand er neben Paul Hogan alias «Crocodile Dundee» vor der Kamera. Die Komödie wurde zum erfolgreichsten australischen Kinofilm aller Zeiten.

Seit 2008 war Burt eine Attraktion im «Crocosaurus Cove». Laut dem Facebook-Nachruf habe sich das über fünf Meter lange und 700 Kilo schwere Tier durch sein «feuriges Temperament» ausgezeichnet. Burt habe sich schon früher auf einer Krokodilfarm als «eingefleischter Junggeselle» mit «unabhängigem Wesen» gezeigt.

Insgesamt habe Burt dazu beigetragen, «das Image Australiens als Land der rauen Naturschönheiten und der beeindruckenden Tierwelt zu prägen». Er sei ein «wilder und faszinierender Botschafter für die Aufklärung über Krokodile» gewesen, denn «er verkörperte den rauen und ungezähmten Geist des Salzwasserkrokodils».

Burt bald wieder im Kino zu sehen

Im Jahr 2025 können Fans von «Crocodile Dundee» Burt wieder auf der grossen Leinwand erleben. Im zweiten Viertel des nächsten Jahres kommt «Crocodile Dundee: The 4K Encore Cut» in die Kinos. Zum ersten Mal läuft die Abenteuerkomödie in 4K-Qualität.

Schon Anfang 2025 startet «Crocodile Dundee: Lightning in a Bottle», eine Doku über das Kinophänomen mit erstmals gezeigtem Material.