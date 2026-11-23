Thea Gottschalk hat ihren Followern ein besonderes Foto gezeigt: Die frühere Ehefrau von Thomas Gottschalk hält darauf ein Neugeborenes im Arm. Mittlerweile sind noch mehr Details zum jüngsten Familienmitglied bekannt.

Darum gehts Thea Gottschalk (80) verkündet neues Enkelkind in New Jersey via Instagram

Vater des Babys bleibt unbekannt – Söhne Roman (44) und Tristan möglich

Thomas Gottschalk seit Juli 2025 krebsfrei nach 33 Bestrahlungen und Reha

Familie Gottschalk heisst ein neues Familienmitglied willkommen. Wie Thea Gottschalk (80) auf Instagram bekannt gemacht hat, ist sie erneut Grossmutter geworden. «Huhuu, ein neues Enkelbaby in New Jersey. So happy», schreibt die Ex-Frau von Entertainer Thomas Gottschalk (76) zu einem Foto, auf dem sie das schlafende Baby liebevoll im Arm hält. Der Säugling ist in eine Decke gewickelt und trägt ein Mützchen. Die 80-Jährige blickt das Kind lächelnd an.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alle anderen Fragen lässt der Beitrag zunächst offen: Wie heisst das Baby? Wann kam es zur Welt? Und wer sind die Eltern? Thea Gottschalk hat aus der Ehe mit Thomas Gottschalk zwei Söhne, Roman (44) und Tristan (37). Ob einer von beiden erneut Vater geworden ist, geht aus dem Post nicht hervor. Roman Gottschalk und seine Frau Melissa haben bereits einen Sohn, Sebastian. Bei Tristan Gottschalk ist bekannt, dass er zwei Kinder hat.

Es ist ein Junge

Wenig später bringt Thomas Gottschalk etwas Licht ins Dunkel. Wie «Bild» berichtet, soll er bestätigt haben, erneut Grossvater geworden zu sein. «Ich bin happy und freue mich sehr über meinen neuen Enkel», zitiert ihn die «Bild»-Zeitung. Der Vater des Babys ist sein Sohn Tristan. «Es ist ein Junge, er heisst Banks Paris Gottschalk. Es ist eine Ehre, mit 76 Jahren, Grossvater sein zu dürfen.»

Tristan Gottschalk lebt mit seiner Frau Alexa an der Ostküste der USA, nämlich in New Jersey, wie auch aus dem Post seiner Mutter Beitrag hervorgeht. Für das Paar ist Banks Paris damit das zweite gemeinsame Kind. Tristan hat ausserdem einen 16-jährigen Sohn aus einer früheren Beziehung. Seine Frau Alexa heiratete er 2018.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auch Thomas Gottschalks älterer Sohn Roman, der mit seiner Familie in San Diego lebt, hat einen Sohn. Gottschalk wird somit zum vierten Mal Grossvater.