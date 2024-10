Thomas Gottschalk kann sich eine Rückkehr zu «Wetten, dass..?» vorstellen. Foto: imago images/Sven Simon 1/6

Kurz zusammengefasst Gottschalk erwägt Rückkehr zu «Wetten, dass..?»

Er fühlt sich fit und bereit für die Show

Gottschalk war Gastgeber von 154 «Wetten, dass..?»-Sendungen

Letzte Ausgabe lief im November 2023

Neues Buch «Ungefiltert» erscheint am 16. Oktober Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Thomas Gottschalk (74) könnte sich eine erneute Rückkehr zur ZDF-Show «Wetten, dass..?» offenbar vorstellen. «Wenn es gewünscht würde, bin ich der Letzte, der sich verweigern würde», sagte der Moderator im Podcast «Bosbach & Rach – Die Wochentester» für den «Kölner Stadt-Anzeiger» und das Redaktionsnetzwerk Deutschland, der am Mittwoch erscheint.

Darin erklärt Thomas Gottschalk laut einer Mitteilung: «Ich habe meine sieben Sachen noch beieinander, ich habe meine Murmeln noch im Kopf und wüsste schon, wer Iris Berben ist und wer Wolfgang Bosbach ist. Ich kann die beiden gut auseinanderhalten. Ich bin ein Mensch, der sagt: ‹Allen Menschen, die guten Willens sind, denen gebe ich das, was sie wollen, und das, was ich kann und was ich habe.›» Der 74-Jährige fügte demnach hinzu: «Aber wenn kein Bedarf da ist, bin ich auch niemand, der sich aufdrängt. Ich kann doch beim ZDF nicht anrufen und sagen: ‹Freunde, ich würde doch gerne mal.›»

Gottschalks letzte «Wetten, dass..?»-Ausgabe lief vor einem Jahr

Im Podcast mit Wolfgang Bosbach (72) und Christian Rach (67) wurde Gottschalk gefragt, ob er dabei wäre, wenn das ZDF ihm freie Hand bei der Auswahl der Stars gewähren würde. Gottschalk antwortete: «Da läuft einem natürlich das Wasser im Munde zusammen, aber das ZDF hat meine Telefonnummer. Und das ZDF hätte sich längst gemeldet, wenn es diese Meinung geben würde. Aber es gibt sie nicht, und das halte ich für einen Fehler.»

Thomas Gottschalk, der seine Karriere beim Bayerischen Rundfunk begann, und mit der Sendung «Na sowas!» seinen Durchbruch im Fernsehen feierte, übernahm 1987 die ZDF-Abendshow «Wetten, dass..?». Im November 2023 präsentierte der 74-Jährige nach einigen Pausen seine 154. und letzte «Wetten, dass..?»-Sendung. Am 16. Oktober veröffentlicht der Moderator sein neues Buch «Ungefiltert: Bekenntnisse von einem, der den Mund nicht halten kann».