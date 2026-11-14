Während Hollywood den Gürtel enger schnallt, klingeln bei Jennifer Aniston und Reese Witherspoon die Kassen so laut wie nie. Für ihre Erfolgsserie «The Morning Show» kassieren die beiden Superstars astronomische Summen.

Darum gehts Jennifer Aniston und Reese Witherspoon gehören zu den bestverdienenden Serienstars in Hollywood

Sie verdienen für «The Morning Show» zwei Millionen Dollar pro Folge

In den Millionen-Club reihen sich weitere Serienstars ein

Sophie Ofer Redaktorin People

Wer in der obersten Riege der Hollywood-Schauspieler mitspielt, kann sich trotz sinkender Produktionszahlen und Sparmassnahmen noch immer eine goldene Nase verdienen. Für echte Publikumsmagnete greifen die Streaming-Giganten nämlich weiterhin extrem tief in die Tasche.

Das beste Beispiel dafür sind Jennifer Aniston (57) und Reese Witherspoon (50): Wie das Branchenmagazin «Variety» enthüllt, gehören sie zur absoluten Spitzenklasse der TV-Verdiener. Für ihre Rollen in der Apple-TV+-Serie «The Morning Show» streichen die beiden Schauspielerinnen jeweils unglaubliche zwei Millionen US-Dollar ein – für jede einzelne Episode, wohlgemerkt.

Diese Seriendarsteller sind auch im Millionen-Club

Doch Aniston und Witherspoon sind längst nicht die einzigen Frauen, die im Seriengeschäft gross abräumen. Auch ihre jüngere Kollegin Zendaya (30) hat längst den Sprung in den exklusiven Millionen-Klub geschafft: Für den Serien-Hit «Euphoria» kassierte sie eine Million Dollar pro Folge. Ebenfalls auf der prestigeträchtigen Liste finden sich unter anderem Selena Gomez (34) für «Only Murders in the Building», sowie die Hollywood-Herren Sylvester Stallone (80) für «Tulsa King» und Chris Pratt (47) für «The Terminal List», wie «Variety» enthüllt.

Dass solche Summen gezahlt werden, ist in der TV-Geschichte keineswegs selbstverständlich. «Der Bedarf an Stars, die eine Serie tragen können, ist heute grösser als je zuvor», erklärt ein Talent-Agent gegenüber «Variety». «Früher wäre es völlig undenkbar gewesen, dass jemand zwei Millionen Dollar pro Episode bekommt.»

Es sind nicht nur die Serienstars, die Millionen einsacken. Auch in der Filmbranche verdienen einzelne Hollywoodstars schwindelerregende Summen. Vor einigen Monaten wurde etwa bekannt, dass Brad Pitt (62) für eine von Netflix geplante Fortsetzung des Kinohits «Once Upon a Time ... in Hollywood» unglaubliche 40 Millionen US-Dollar kassieren soll. Die Gage ist verblüffend, in Hollywood jedoch kein Einzelfall – und auch kein Rekord. Für seine Rückkehr in «Avengers 5: Doomsday» bekam Robert Downey Junior (60) etwa 80 Millionen US-Dollar. Tom Cruise (63) soll an der «Top Gun»-Fortsetzung «Maverick» sogar 100 Millionen US-Dollar verdient haben.